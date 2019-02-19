Teknoloji şirketi Peak 41 ulusal kanaldan ekip arkadaşı aradığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli mobil uygulama şirketi Peak, işe alım için "Bize katıl, birlikte dünyayı değiştirelim" çağrısı yaptı. Şirketin hayaline ortak olmak için hazırladığı reklam filmi, dün akşam 21.30'da 41 ulusal televizyon kanalında eş zamanlı olarak yayınlandı.



İstanbul’da 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan ve mobil uygulama alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Peak, mobil oyun ve yeni alanlarda teknolojiler geliştirerek dünyayı değiştirmek isteyenlere seslendiği bir insan kaynakları çalışması başlattı.



Peak, bu çalışmanın ilk duyurusunu 18 Şubat Pazartesi gecesi 21.30'da 41 ulusal televizyon kanalında üç dakikadan uzun bir süre boyunca aynı anda gösterilen ve "Bize katıl, birlikte dünyayı değiştirelim" mesajını verdiği özel bir tanıtım filmiyle gerçekleştirdi.



Peak yöneticileri, takım arkadaşı alım duyurusunu düzenlediği bir basın toplantısıyla da medya mansuplarına duyurdu.





- "Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de"





Basın toplantısında konuşan Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, hayalleri olan ve Peak'in "hayaline ortak" olabilecek çalışma arkadaşları edinmek istediklerini belirterek, "Bizimle aynı hedefe koşacak, gerçek anlamıyla etki yaratacak işler yapmayı önemseyen herkesi arıyoruz. Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de... Sayı konusunda herhangi bir sınırımız bulunmuyor. Mühendis takım arkadaşları da arıyoruz, pazarlama uzmanları da..." açıklamasında bulundu.



Peak olarak bugüne dek özellikle başta ABD olmak üzere, yurt dışı pazarları hedeflediklerini söyleyen İnönü, rekabetin üst seviyede olduğu ABD’de, en çok gelir elde eden ve en çok oynanan oyunları geliştirerek mobil oyun alanında en büyük beş şirketten biri olduklarını anlatan İnönü, "Dünyanın 193 ülkesinde 300 milyon insana dokunan küresel bir teknoloji şirketiyiz. Baktığımız zaman şu anda Birleşmiş Milletlerin 195 ülkesi var. O 2 ülkede de zaten internet yok, olsa oraya da gireceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Mobil oyunda dünya birincisi olacağız"





İnönü, "Gurur duyduğumuz ekibimizle elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemek üzere, çok daha hızlı koşmaya hazırlanıyoruz." bilgisini verdi.



Sidar Şahin’in Peak’i kurarken büyük bir hayalle yola çıktığını belirten Ömer İnönü, şöyle konuştu:



"İnsanların hayatına dokunan küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda ilk büyük adımı mobil oyun alanında attık. Mobil oyunla ilgili çalışmalarımız artarak sürecek ve dünyanın en büyüğü olma doğrultusunda var gücümüzle koşmaya devam edeceğiz. Mobil oyunda dünya birincisi olacağız. Aynı zamanda teknolojinin farklı alanlarında da ürünler geliştirmeye odaklandık. Sekiz yıl içinde mobil oyunda kat ettiğimiz mesafenin ve gelişimin bir benzerini, adım attığımız yeni alanlarda da göstereceğimize inanıyoruz. Bugüne dek geliştirdiğimiz uygulamalarla dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin hayatına dokunduk. Hayallerimiz bunun çok daha ötesinde. Milyarlarca insanın hayatına dokunmak istiyoruz."

AA muhabirine açıklama yapan İnönü, yaptıkları çalışmayı bir "reklam kampanyası" olarak değil, bir "çağrı" olarak nitelediklerini söyledi.





- "Hissettiğimiz duyguları yansıtabilmeyi amaçladık"





İnönü, "Amacımız Türkiye'deki herkese tek bir sesten seslenip, 'gelin dünyayı değiştirecek teknolojileri Peak çatısı altında hep beraber geliştirelim, bu hayalin peşinden koşalım' demek. Böyle bir fikir tamamen ihtiyaçlarımızdan çıktı." diye konuştu.



Dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştıklarını anlatan Ömer İnönü, "Halihazırda ulaştığımız bu büyüklüğü devam ettirmek, daha da ileriye götürmek, dünyanın 1 numarası olmak için böyle bir gereksinim duyduk. Böyle ses getiren bir şey yapma isteğimiz de; her şeyi biraz daha farklı yapmayı seviyoruz. Kendi tarzımızla insanlara duyurmak istedik. Kendi hissettiğimiz duyguları biraz olsun yansıtabilmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.



Mobil uygulama geliştirmek isteyen girişimcilere hayallerini büyük kurmalarını öneren İnönü, "Hayalinizi büyük kurup, hayatınızı ona adadığınız zaman bu hayale ulaşmak için çaba sarf ettiğiniz zaman bir günde olmasa bile bir gün mutlaka o hayale ulaşacaksınız. Ulaşılmasa bile bu çok güzel bir yolculuk. Şahsen benim de böyle oldu. Ben de Peak'i buldum ve hayatım değişti diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.





- "İnsanla büyüyen bir şirketiz"





Peak İnsan Kaynakları Direktörü Eda Azaroğlu ise, Peak'in insanla büyüyen bir şirket olduğunu ifade ederek, "Ekibimizin büyümesinin devam edeceği yeni dönemde, bizimle birlikte sürekli ilerleyecek ve aynı hedefe koşacak yeni takım arkadaşlarına daha hızlı ulaşmak için bir çalışma başlattık." dedi.



Türkiye’de çok iyi yetişmiş ve çok iyi değerlere sahip milyonlarca insanın bulunduğunu anlatan Azaroğlu, "hayali olan çok sayıda insan var ve etki yaratan işler yapmak istiyorlar. Peak’in kuruluş amacında da bu yatıyor: Güzel insanlara, bir takım olarak hayallerine koşmalarına yardımcı olacak bir şirket ortamı sağlamak. Bu yapıldığında, en imkansız görünen işlerin bile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu inancın meyvelerini bugüne kadar topladık, toplamaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.