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Teknoloji şirketleri bankalarla rekabete hazılanıyor

- Danışmanlık firması Bain & Company'nin anketine göre, teknoloji şirketlerinin geliştireceği yeni bankacılık hizmetleri geleneksel bankalar için “gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski” oluşturuyor

Teknoloji şirketleri bankalarla rekabete hazılanıyor
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BERLİN (AA) - Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin vermeye başladığı bankacılık hizmetlerinin tüketicilerin ilgisini çektiği ve bu şirketlerin geliştireceği yeni bankacılık hizmetlerinin geleneksel bankalar için “gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski” oluşturduğu belirtildi.

Danışmanlık firması Bain & Company tarafından 29 ülkede 152 bin banka müşterisi ile yapılan ankete katılanların yüzde 54’ü teknoloji şirketlerinden gelecek finansal ürünlere açık olduklarını belirtti.

Ankete göre, son zamanlarda, teknoloji şirketlerinin finansal ürünlere ilgisi özellikle ödeme işlemlerinde belirginleşiyor. Apple Pay 35 ülkede hizmet verirken, Google Pay da şimdilik 29 ülkede hizmet veriyor.

Bu hizmetler hala kredi kartı şirketlerinin sistemlerine dayansa da geçen yıl yürürlüğe giren Avrupa Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) gibi yeni düzenlemeler bankacılık dışı şirketlerinin müşterilerin hesaplarına erişmesine de izin veriyor. Perakende devi Amazon uzun zamandır kendi online ödeme sistemine sahipken, bazı ülkelerde borç verme gibi geleneksel bankacılık faaliyetlerine başladı.

Bain & Company’ın yaptığı ankete göre, teknoloji şirketlerinin bankacılık konusunda iştahları ise bankaların orta vadede gelirlerini ve aynı zamanda müşterileriyle düzenli temaslarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.

Ankette, "Teknoloji firmaları, müşterilerin talep ettikleri basit, yüksek kaliteli dijital deneyimler sağlama konusunda geleneksel olarak başarılı olmuşlardır ve şimdi bu tüketici güveninin gücüyle bankacılık sektörüne giriyorlar." değerlendirmesi yapıldı.
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BankalarRekabetTeknoloji şirketleri
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