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Teknoloji ve inovasyon festivali HacknBreak Urla’da

Açık İnovasyon Derneği tarafından İzmir Urla'da 1-9 Eylül tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Türkiye'nin en geniş katılımlı teknoloji ve inovasyon kampı HacknBreak başvuruları açıldı.

Teknoloji ve inovasyon festivali HacknBreak Urla’da

Türkiye'nin dört bir yanından geliştiren, üreten, tasarlayan insanlar bu yıl üçüncü kez HacknBreak Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı'nda bir araya gelerek "birlikte üretmek, düşünmek ve hayal kurmak için kısa bir mola" verecek. Hafta boyunca geliştirici, tasarımcı, girişimci, startup ve firma katılımcılarından oluşan genç, üretken ve yaratıcı bir kitle, hem kültürel aktivitelere katılacak hem de hackathonlarda kıyasıya bir mücadele vererek, fikir ve girişimlerini kurumlara ve yatırımcılara sunma imkanı bulacak.
 
 
Yeni "Kampüs"
Açık İnovasyon Derneği'nin Urla'nın tüm güzelliklerini ve doğallığını içinde barındıran yeni yerleşkesi Open Campus'te gerçekleşecek etkinlikte eş zamanlı düzenlenecek eğitim ve workshop'larda kamp boyunca 200'ün üzerinde konuşmacı ve 1000 katılımcı ağırlanacak. Gündüzleri birlikte öğrenen ve üreten katılımcılar akşamları açık sahnede yer alacak birbirinden değerli konuşmacılarla deneyimlerini paylaşma ve dinlenme fırsatı bulacaklar. Akşam performansları katılmak isteyen herkese açık olacak.
 

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HacknBreakUrlaInovasyonTeknoloji
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