Teknolojinin kraliçeleri

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Yani kadınların dokundukları işleri nasıl güzelleştirdiklerinin farkına varıldığı belki de tek gün. Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre; Fırsat verildiğinde her işte olduğu gibi dünya teknolojisine de yön veriyorlar. Vodafone, Dell, HP, Facebook, Index gibi küresel devlerin yönetim koltuklarını Türk kadınlarına emanet etmeleri boşuna değil. Milyar dolarlara hükmeden bu genç kadınlar, şirketlerini her yıl daha da büyüterek parmak ısırtıyorlar. Peki bunu nasıl başardılar; işte POSTA’ya verdikleri formüller:



Filiz Akdede (HP Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yazıcılar Başkanı):







Kadınların azmi, mükemmeliyetçiliği, uzlaşmacı ve çok yönlü pratik yaklaşımları iş hayatında büyük bir avantaj. Önemli olan ne istediğinizi bilip hedefinize doğru korkusuzca ilerlemek. Başarılı olmak, yapılan işte fark yaratmaktan geçiyor. Azim, çalışkanlık, güçlü iletişim ve değişimlere hızlı adapte olabilmek başarılı olabilmenin anahtarları.



Didem Duru (Dell Emea Müşteri Yönetimi Başkanı):







Yönetim ekibinin yüzde 30’u kadınlardan oluşan şirketlerin ortalama yüzde 15 daha fazla kâr elde ettiği bilimsel bir gerçek. biz Dell’de herkesin sesinin duyulması ve anlaşılması için çalışıyoruz. Kadınların fikirlerini hayata geçirmede cesur ve kararlı olunursa, türkiye’de yüzde 15 civarında olan kadın girişimci oranı kısa sürede yukarılara çıkacaktır.



Zeynep Erkunt Armağan (Erkunt Traktör Başkanı):







Ben kadınların kendilerini tanımalarını, yöneticilik vasıflarını ortaya çıkarmalarını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü kadın mükemmeliyetçi, titiz, sabırlı, doğruyu bulmaya çabalamaktan yorulmuyor. Sabrı, dikkati, öğreticilik yanları, teşvik etme yetenekleri kadının ortak noktasıdır. Kadın istihdamını artırıcı yasalar da fiiliyata geçirilmeli.



Meltem Bakiler Şahin (Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı):







Vodafone, halihazırda Avrupa Ceo’su olan Serpil Timuray’ın vizyonu sayesinde büyümesini sürdürüyor. Şirketin Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakirler Şahin, “İşe alımlarda yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği olmasını işe alım performans göstergesi olarak kabul ediyoruz. Telekomünikasyon sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 23 iken, kadın istihdamını teşvik eden uygulamalarımız sayesinde vodafone yüzde 42 ile sektörün yaklaşık 2 katı kadın çalışana sahip ” diyor.



Banu Sürek (İndeks bilgisayar Genel müdürü):







Kadınlar, tüm zorluklara rağmen iş hayatında ortaya koydukları farklı bakış açıları ve vizyonlarıyla önemli bir değer sunuyor. Maalesef toplumumuz genelinde kadın ve çalışma unsurları bir arada düşünülmek istenmiyor. Gençler bu konudaki önyargıları asla kabul etmesin.



Feyza Narlı (Manpower Genel müdürü):







Bir kadın yönetici olarak kadın-erkek ayrımına inanmasam da kadın yöneticilerin çalışanların motivasyonu ve ihtiyaçları konusunda daha hassas ve yaratıcı olduğunu söyleyebilirim. Empati yeteneğimiz, sezgilerimiz ve optimist bakış açımız sayesinde çalışanlarımızla daha güçlü bir bağ, ortaklarımızla daha sürdürülebilir ve dengeli iş ilişkileri kurabiliyoruz.



Derya Aksoy (Fortinet Türkiye, CIS Bölge Başkanı):







Teknolojiyle ilerleyen kapsamlı dönüşüm toplumsal cinsiyet ezberlerini değiştirdi. Teknoloji dünyasına bir de kadın gözüyle bakmak bu dönüşümün istenilen başarıyı sağlaması için olmazsa olmaz gerekliliklerden biri. Kadın yöneticiler daha kolay empati kurabiliyorlar, böylelikle sorunlar daha hızlı çözülebiliyor ve fikir ayrılıklarında daha kolay uzlaşı sağlanabiliyor.



Sezen Saral (Reeder Başkanı):







Özellikle teknoloji gibi erkek egemen sektörlerde, güçlü ve cesur kadınların etkinliğini artırarak istihdama katılması, bize çağ atlatacak gelişmelerin önünü açacaktır. Girişimci adayları, KAGİDER’in kadınları cesaretlendiren projelerini ve sunduğu fırsatları çok iyi takip etsinler.



Sanem Oktar (Kadın Girişimciler Derneği Başkanı):







Dijitalleşme sayesinde mekan ve zamana olan bağımlılığımız ortadan kalktı. Tüm bunlar kadın ve erkeği start çizgisinde, bugüne kadar hiç olmadığı kadar aynı noktaya getirdi. Girişimcilik yolculuğunda da bu yeni dünya hepimiz için yeni fırsatlar yaratıyor. Yeni dünyanın rekabetçi ortamında fırsatlar yaratıyor olmamız gerek.













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