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Teknolojiye ayak uyduran inşaatçı kazanıyor

KPMG'nin Küresel İnşaat 2019 araştırması, inşaat sektöründe dijital dönüşüme ayak uyduran firma sayısının hala öngörülenin çok altında olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre teknolojiye yatırım yapan bir avuç inşaat firması, sektörlerine öncülük edecek kapasiteye sahip.

Teknolojiye ayak uyduran inşaatçı kazanıyor
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Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'ningerçekleştirdiği Küresel İnşaat 2019 araştırması, dijital dönüşümün yıkıcıetkilerini hisseden inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarını karşılamakapasitesine sahip çok az firma bulunduğunu ortaya koydu.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 223 küresel inşaat vemühendislik firmasının yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen araştırma,katılımcıların sadece yüzde 20'lik bölümünün, artan talep karşısında, iklimduyarlılığı olan, veri merkezli akıllı şehirler inşa etme uzmanlığına sahipolduğunu gösterdi.

KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal,"Pazarda yaptığımız son araştırmanın üzerinden geçen 2 kısacık yıl içinde,inşaat sektörü yöneticilerinin özellikle, şirketlerinde teknolojiyi hayatageçirme ve kullanmaya yöneldiğini gördük. 2017’de çok az firma, teknolojiyeyatırım yapıp onun nimetlerinden faydalanıyordu. Günümüzde, liderlerinkendilerini inşaat projeleri yürüten teknoloji şirketleri olarak tanımladığınatanık oluyoruz. Aradaki büyük fark, sektör liderleri ile diğerleri arasındaaçılan uçurumu gözler önüne seriyor" dedi.

Araştırma kapsamında bu yıl hazırlanan 'Kıyaslama Ölçütü Endeksi',sektördeki firmaların 3 ana grup altında toplandığını gösteriyor:

● Yenilikçi liderler

Sektörün hâlihazırdaki taleplerine en iyi cevap verebilen grup olan'Yenilikçi liderler', araştırma kapsamında 2017'de ortaya atılan 3 ayaklıyaklaşımı (yönetişimi etkin hale getirmek, insan gücünü verimli hale getirmekve teknolojiyle yenilik yapmak) en iyi benimseyen firmalar olarak tanımlanıyor.Bu grup yönetişimi rasyonel hale getirirken teknolojiye yatırım yapıyor,inovasyon odaklı takımlar oluşturuyor, yetişmiş işgücüne ulaşım kaynaklarınıçeşitlendiriyor ve işin tüm alanlarındaki sonuçları takip ediyor.

● Takipçiler

Bu gruptaki firmalar geleceğe yatırım yapmakla mevcut sorunlara çözümüretmek arasında denge kurmaya çalışan aktörler.

● Geride kalanlar

Bu grupta yer alan firmalar şu anda sadece güncel sorunlarına çözümüretmekle meşguller, teknoloji, yönetişim ve insan kaynağı konularında uzunvadeli stratejileri bulunmuyor.

Kısa vadeli büyüme ve nakit akışına odaklanmışdurumdalar.

"Geç kalmış sayılmazlar"

KPMG Türkiye'den İsmail Önder Ünal, günümüzde inşaat sektörünün teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu yoğun fırsatları çok yavaş fark ettiğinivurguladı. Ünal, "Bugün ne kadar az sayıda şirketin sektörün geri kalanınaöncülük ettiğini gayet net görebiliyoruz. Sektörün büyük bölümünün ortasıralarda kalması, yüzde yirmilik bir kesimin ise oldukça gerilere düşmesi hiçşaşırtıcı değil. Öte yandan, iyi haber şu ki, takipçi firmalar stratejik biryol haritası çıkararak sektörde liderlik koltuğuna oturmak için gerçek atılımlaryapmaya başlayabilir" diye konuştu.

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