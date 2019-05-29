Teknosa markası Preo, küçük ev aletleriyle mutfaklara giriyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın kendi markası Preo, My Cook serisi ile mutfaklardaki yerini alıyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Preo, küçük ev aletleri serisi olan My Cook ailesi ile çay makinesi, elektrikli cezveler, tost makinesi ve el blender'larını farklı renk seçenekleri ve avantajlı fiyatlarıyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Preo markası ile kişisel bakım ürün gamını da zenginleştirmeye devam eden Teknosa, My Care ailesine erkek bakım setinin yanı sıra normal ve seyahat tipi saç kurutma makinelerini de ekledi.

Şirket, son teknoloji ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturmayı sürdürecek.