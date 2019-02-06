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Teknosa Sevgililer Günü'ne özel indirimler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerini teknoloji hediye ederek mutlu etmek isteyenler için 7 Şubat’tan itibaren her ürün grubunda farklı ve sürpriz kampanyalar gerçekleştirecek. Teknosa'dan yapılan açıklamaya...

Teknosa Sevgililer Günü'ne özel indirimler sunuyor
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İSTANBUL (AA) - Teknosa, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerini teknoloji hediye ederek mutlu etmek isteyenler için 7 Şubat’tan itibaren her ürün grubunda farklı ve sürpriz kampanyalar gerçekleştirecek.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kampanyalarıyla sevgililerin hayatını kolaylaştıracak ve daha keyifli hale getirecek teknolojileri kaçırılmayacak fırsatlarla sunacak.

Teknosa’dan sevdiklerine akıllı telefon alanlara ekstra hediyeler olacak. 7-15 Şubat arası Oppo, Samsung ya da Huawei için belirli modellerde telefon satın alanlar aksesuardan küçük ev aletlerine farklı hediye kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca, tüm tablet modellerinin ikincisi için yüzde 35 indirim sağlıyor.

Samsung Watch kampanyası ile sevgilisiyle birlikte yenilikçi bir teknolojiye geçiş yapmak isteyenler, 9 Şubat’tan itibaren ikinci ürüne yüzde 50 indirim ile sahip olabilecek.

Teknosa, tıraş makinesi, saç sakal kesme kiti ve lazer epilasyon gibi tüm kişisel bakım ürünlerinde 14 Şubat tarihine kadar yüzde 50’ye varan indirimle buluşturacak. Preo speakerlarda ise yüzde 50’ye varan indirim bulunuyor

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