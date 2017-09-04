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TeknoSA, "Türkiye'nin en cool teknoloji marketi" seçildi

-TeknoSA, "Cool Markalar" araştırmasında "Türkiye'nin en cool teknoloji marketi" olarak belirlendi

TeknoSA,

İSTANBUL (AA) - TeknoSA, "Cool Markalar" araştırmasında "Türkiye'nin en cool teknoloji marketi" seçildi.

TeknoSA'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Roamler Türkiye'nin Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği "Cool Markalar" araştırmasında, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en cool teknoloji marketi" oldu.

Markaların, tüketicilerin gözünde "ne kadar havalı" olduğunun belirlendiği araştırma, Türkiye genelinde yüzde 50'si kadın, yüzde 50'si erkek 600 Roamler kullanıcısı ile gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerinde yer verilen TeknoSA Pazarlama Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu, bir kez daha Türkiye'nin en cool teknoloji marketi seçilmekten dolayı mutluluk duyduklarını bildirdi.

TeknoSA olarak markalarını hep bir adım daha ileriye taşımak ve tüketicilere daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için kendilerini geliştirdiklerini, sektöre öncülük eden atılımlara imza attıklarını aktaran Bahçıvanoğlu, "Çalışmalarımızın tüketicilerimizin gözünde böyle pozitif bir algı bırakıyor olmasından dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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