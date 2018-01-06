Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Teknosa'ya The ONE Awards ödülünü

- Teknosa, elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek 2017 "The One Awards" ödülünün sahibi oldu

Teknosa'ya The ONE Awards ödülünü

İSTANBUL (AA) - Teknosa, elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” seçilerek 2017 "The One Awards" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Marketing Türkiye dergisi ile tüketici araştırmaları yapan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında elektronik market kategorisinde “Yılın İtibarlısı” oldu.

"İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 40’ı aşkın sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, ödül töreninde buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası olarak müşterilerimizin beklentileri ve memnuniyeti bizim birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda müşterilerimizi her zaman dinliyor, yatırımlarımızı onların istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Yaygın mağaza ağımız ve çağın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilediğimiz dijital kanallarımızla Türkiye’de teknolojiye erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların halkımız tarafından görülmesi ve ödüllendirilmesinden dolayı çok memnunuz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ödülTeknosa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5