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Teksas Harvey kasırgasına hazırlanıyor

- Ulusal Kasırga Merkezi, Harvey kasırgasını 2. kategoriye aldı

Teksas Harvey kasırgasına hazırlanıyor

HOUSTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaleti, Ulusal Kasırga Merkezi'nin 2. kategoriye aldığı Harvey kasırgasına hazırlanıyor.

Meksika Körfezi'nin ılık sularında kısa sürede tropik oluşumdan kasırgaya dönüşen Harvey'in, bugün geç saatlerde veya yarın sabah Port O'Connor ile Matagorda Koyu arasında karaya çıkması öngörülüyor.

Meteorologlar, Harvey'i "hayati tehlike oluşturan bir kasırga" olarak nitelendirirken Teksaslı yetkililer, eyalette geçmişte meydana gelen kasırgalarla karşılaştırıldığında daha az kişinin tahliye edilmesinden duyulan endişeyi dile getirdi.

ABD'de 2. kategoriye dahil olan kasırgaların rüzgar hızı saatte 160 kilometreyi bulabiliyor. Bu kategorideki kasırgalar büyük maddi hasara yol açabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Harvey KasırgasıTeksas
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