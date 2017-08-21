Teksas Üniversitesi, Konfederasyon liderlerinin heykellerini kaldırıyor

AUSTIN (AA) - ABD'de Teksas Üniversitesi yönetimi, iç savaş döneminin tartışmalı bazı figürlerine ait heykellerin kampüs meydanından kaldırılmasına karar verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Greg Fenves'in talimatıyla başta köleliğin devamını savunan General Robert E. Lee olmak üzere, iç savaşta Teksas'ın da dahil olduğu güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletlerinin askeri ve sivil liderlerine ait heykellerin kampüs merkezinden kaldırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, geçen hafta Virginia Üniversitesi Charlottesville kampüsünde yaşanan şiddet olaylarını ülkeyi yasa boğduğunu ifade eden Rektör Fenves, "Bu olaylar, Konfederasyon dönemi anıtlarının günümüzde beyazların üstünlüğüne inanan ırkçılığın ve neo-nazizmin sembolü haline geldiğini bir kez daha açıkça göstermiştir." ifadesini kullandı.

Fenves, bu sebepe Lee'nin yanı sıra Konfederasyon Generali Albert Sidney Johnston ve Konfederasyon Posta Müdürü John H. Reagan'ın heykellerinin de meydandan taşınarak kampüs içindeki Brisco Amerikan Tarihi Müzesine nakledileceğini belirtti.

Kararın duyurulmasının ardından heykellerin olduğu bölge bariyerlerle çevrilirken, heykellerin kaldırılmasına karşı çıkan ve destek verenlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup gece geç saatlerde meydanda toplandı.

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede gruplar arasındaki bazı ufak münakaşalar dışında olay yaşanmadı.

Nakil işleminin pazartesi öğle saatlerine kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Üniversite, daha önce de 2015 yılında Konfederasyon Devlet Başkanı Jefferson Davis'in heykelini meydandaki kaidesinden kaldırarak müzeye nakletmişti.

Konfederasyon anıtlarına dair tartışma geçen hafta Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin başka bir heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminin ardından çıkan şiddet olaylarında 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Irkçı grupların eylemine karşı düzenlenen protestoda, kalabalığın üzerine aracını süren 20 yaşındaki Ohiolu James Alex Fields, 32 yaşındaki Heather Heyer'in ölümüne neden olmuştu. Olay, ülke genelinde Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve Neonazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı. Fields, "ikinci dereceden cinayet"le suçlanarak tutuklanmıştı.



