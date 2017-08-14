Teksas’ta römorka kilitlenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde, bir römork içerisinde 17 kaçak göçmen bulundu.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Meksika'dan bir kişi kendilerini arayarak bir yakınının ABD-Meksika sınırındaki bir benzin istasyonunda römorkun içine kilitlendiğini ve içerisinin çok sıcak olduğunu söyledi.

İhbar üzerine Edinburg bölgesindeki benzin istasyonuna intikal eden yetkililer, Meksika, Guatemala, Honduras ve Romanya kökenli 3'ü kadın 17 kaçak göçmeni bir römork içerisinde kilitlenmiş halde buldu.

Römorkta 8-9 saat kilitli kaldıkları tespit edilen göçmenler kurtarıldı. Olayla bağlantısı bulunan iki Kübalı tutuklandı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin olay hakkında incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentindeki bir hipermarketin açık otoparkında, temmuz ayında park halindeki kamyonun kasasında yasa dışı göçmen oldukları düşünülen 10 kişinin cesedine ulaşılmıştı.



