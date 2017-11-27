TEL AVİV (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Türk Günü etkinliği düzenlendi.

Osmanlı mirası olan Hicaz Demiryolu'nun Yafa İstasyonu'nda düzenlenen etkinliğe Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, AKİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ve çok sayıda İsrailli katıldı.

İsrail'de ilk kez düzenlenen Türk Günü'nde Antakya Medeniyetler Korosu bir konser verdi. Koro, İbranice, Arapça ve Türkçe eserler seslendirdi.

Türk folklor ekibinin de çeşitli yörelerden halaylar sergilediği etkinlikte, Türkiye'den gelen 16 gıda firmasınca açılan stantlarda Türk yemekleri ikram edildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte İsrailliler, Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Etkinliğin ardından Müsteşar Şenel, standı bulunan Türk firmalarına teşekkür plaketi verdi.

- İsrail'e gıda ihracatı yüzde 34 arttı

AKİB Başkanı Yamanyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk gıda ürünleri etkinlikleri ilk defa burada başladı ve çok yoğun ilgi gördü. Buradaki ilgiyi gördükten sonra bunu çeşitli dünya başkentlerinde de tekrar etmeyi düşünüyoruz." dedi.

İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,3 milyar dolar olduğunu belirten Yamanyılmaz, bunun 3 milyar dolarını Türkiye'den İsrail'e yapılan ihracatın oluşturduğunu kaydetti.

Gıda ürünlerinin bu ihracattaki payının yüzde 10 civarında olduğunu ifade eden Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu her yıl giderek artıyor. Bu yıl şu ana kadarki gıda ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 34 arttı. Tabii bu rakam da yeterli değil. İsrail kişi başı 38 bin dolar yıllık geliri olan 8 milyon nüfuslu bir ülke. İsrail'i Ortadoğu'daki hedef pazarlardan biri olarak görüyoruz. Bu pazarda daha etkin olmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Yarınki İsrail Gıda Fuarı'nda da ürünlerimizi tanıtacağız. İsrail'de yaşayan nüfus kadar da ülke dışında diasporaları var. Biz o pazara da hitap ediyoruz. Aynı kültürdeniz, Akdenizliyiz. Buradaki karşılıklı ticaretimizi geliştirmek istiyoruz."

Yamanyılmaz, İsrail'in Türkiye'ye coğrafi olarak yakın olmasının da gıda ihracatı için büyük avantaj sağladığını söyledi.

Türk Günleri etkinliği dün de Batı Kudüs'te düzenlenmişti. Türk gıda firmaları, yarın başlayacak olan İsrail Gıda Fuarı'nda da yer alacak.