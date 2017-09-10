Tel Rıfatlılardan, PKK/PYD-Esed iş birliğine tepki - Tel Rıfatlılar, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 1,5 yıldır işgal ettiği ilçenin Esed rejimine verilmesine tepki gösterdi - Tel Rıfatlı Salih: "O topraklar bizim toprağımız, rejimin veya Rusların kontrolüne girmeyeceğiz. Rejimin o bölgeleri kontrol etmesine kesinlikle karşıyız" - Tel Rıfatlı Okul Müdürü Yasin: - "Maalesef Tel Rıfat bölgesinin rejime bırakıldığı haberlerini duyduk. Biz bu gelişmeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. İşgal altındaki bölgelerin muhaliflere verilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

10 Eylül 2017 Pazar 14:35