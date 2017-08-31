Telafer tamamıyla DEAŞ'tan kurtarıldı - Irak Başbakanı İbadi: "Zafer tamamlandı ve Telafer tamamen kurtarıldı" "DEAŞ'a diyoruz ki: Nerede olursanız olun topraklarımızı kurtarmaya geliyoruz. Önünüzde ya ölüm ya da teslimiyet var"

31 Ağustos 2017 Perşembe 14:58