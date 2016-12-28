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Telafer'den kaçan siviller

- Hatay Valisi Ata: - "Kilis Valiliğiyle görüştük, biz onları karşıda, Suriye tarafında bir kamp var oraya göndereceğiz. Sınırı geçenleri deport edeceğiz"

Telafer'den kaçan siviller

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Musul'un Telafer ilçesinden kaçarak Suriye üzerinden Hatay'a gelenlerle ilgili "Kilis Valiliğiyle görüştük, biz onları karşıda, Suriye tarafında bir kamp var oraya göndereceğiz. Sınırı geçenleri deport edeceğiz." dedi.

Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telafer'den kaçanların çaresizlikten dolayı Suriye üzerinden Hatay'a ulaştığını belirtti.

Bölge halkının baskı ve tehditle korkutulduğunu anlatan Ata, "Bu insanlar da çaresizlikten dolayı Suriye üzerinden buraya kadar ulaşıyorlar. Bunları maalesef biz alamıyoruz. Sınırda yakalananlara insani her türlü yardımlar yapılıyor, hasta olanların tedavilerini yaptırıp ondan sonra tekrar sınırdan deport ediyoruz. Kilis Valiliğiyle görüştük, biz onları karşıda, Suriye tarafında bir kamp var oraya göndereceğiz. Sınırı geçenleri deport edeceğiz." diye konuştu.

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı da Irak'ta meydana gelen terör olayları ve şiddetli çatışmalardan dolayı evlerini terk eden yüzlerce kişinin Suriye'ye, oradan da Türkiye'ye geldiğini, bu kişilere ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

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Erdal AtaHatayTelafer
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