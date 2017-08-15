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Telafer'e yönelik hava saldırısı

- Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Telafer'e hava saldırısı düzenlendiğini doğrulayarak büyük operasyon için Başbakan İbadi'den talimat beklediklerini açıkladı

Telafer'e yönelik hava saldırısı

BAĞDAT (AA) - Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Telafer'e koalisyon güçlerince hava saldırısı düzenlendiğini ancak "büyük Telafer operasyonu" için Başbakan Haydar el-İbadi'den talimat beklendiğini duyurdu.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu henüz başlamadı. Büyük operasyon için Başbakan Haydar el-İbadi'den gelecek talimatı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Telafer kentindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerinin koalisyon uçaklarının hava saldırılarıyla vurulduğu doğrulandı.

Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16'ların, gece saatlerinde Telafer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki terörist hedeflere 13 saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de DEAŞ'a ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu söylemişti.

ABD'li askeri danışmanların da katılacağı iddia edilen Telafer operasyonuna, Irak ordusu, İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi militanlarıyla federal polis güçlerinin katılacağı belirtiliyor.

Irak Başbakanı İbadi ve bazı askeri yetkililer, bir süre önce Telafer operasyonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.



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DEAŞIrakTelafer
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