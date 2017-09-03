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"Telaferli Türkmenler evlerine dönmek istiyor"

-İyaziyye nahiyesi Muhtarı Kasap: -"Bu bayram geçenkilerden farklı. Telafer kurtarıldı, evimize geri dönelim istiyoruz" -Telaferli Mustafa: -"Evimize bugün dönmemiz yarından daha iyidir"

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle Irak'ın Kerkük kentine sığınan Telaferli Türkmenler evlerine dönmek istiyor.

Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kerkük'e bağlı Yahyava köyünde kurulan kampta yaklaşık 3 yıldır zorlu şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Türkmenler, Telafer'e geri dönmek için gün sayıyor.

AA muhabirine konuşan Telafer'e bağlı İyaziyye nahiyesi Muhtarı Mustafa Kasap, "Bu bayram, geçenkilerden farklı. Telafer kurtarıldı, evimize geri dönelim istiyoruz." dedi.

- "Evimizi bulamayacağız"

Yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerin büyük bölümünün yerle bir edildiğine dikkati çeken Kasap, "Dönelim istiyoruz ama birçoğumuzun evi harap oldu. Dönünce evlerimizi bulamayacağız." diyerek, Telafer'in, alt yapı çalışmaları ve evlerin yeniden yapımına ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Telaferli Galip Mustafa da "Evimize bugün dönmemiz yarından daha iyidir." ifadelerini kullandı.

"Herkesin kendi vatanı daha güzeldir." diyen Mustafa, kendilerinin işlerine ve çocukların da okula dönmesini beklediklerini söyledi.

İyaziyye'den Aziz Muhammed de kampta sabırlarının tükendiğini dile getirerek, evlerine dönmek istediklerini belirtti.

Nurettin Ahmet ise, evlerine dönmeden önce DEAŞ tarafından döşenen mayınların temizlenmesi ve temel ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞIrakKerkük
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