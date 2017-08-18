Telefon dolandırıcılığı zanlısı suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı telefonla 100 bin lira dolandıran zanlı, aynı kişinin kızını da dolandırmak isteyince suçüstü yakalandı.

Kartal'da yaşayan Ş.A.'yı telefonla arayan ve kendini başkomiser olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerini kullanan bazı kişilerin bir bankayı dolandırdığını, bu nedenle tedbiren evde arama yapacaklarını söyledi.

Ş.A.'ya, aramadan önce evde varsa para ve ziynet eşyasını kendisine teslim etmesi gerektiğini, yoksa bankayı dolandırdığı iddiasıyla tutuklanacağını söyleyen zanlı, 83 cumhuriyet altını, 6 yarım altın, 32 çeyrek altın, 2 altın zincir, bir çift küpe, bin 680 lira, 50 avro ve 10 riyali vatandaştan aldı.

Olaydan bir kaç gün sonra dolandırıldığını anlayan Ş.A. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis şüphelinin izini sürerken, zanlı tekrar arayıp bu kez Ş.A'nın kızıyla konuşmaya başladı. Ş.A.'nın kızının bir miktar para ve ziynet eşyası olduğunu söylemesi üzerine şüpheli onları da almak üzere Kartal'da bir adreste buluşmaya geldi.

Söz konusu adreste şüpheli Serhat A. (33) polis tarafından suçüstü yakalandı.

Şüpheli Serhat A.'nın 3 ayda aynı yöntemle 7 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Anadolu Adliyesine sevk edildi.