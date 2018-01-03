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Telefon dolandırıcısını apartman sakinleri yakaladı

- Zeytinburnu'nda kendisini telefonda polis olarak tanıtarak, ziynet eşyası ve para almaya çalıştığı iddia edilen şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs etmek" suçundan iddianame düzenlendi

Telefon dolandırıcısını apartman sakinleri yakaladı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, telefonla emniyetten aradığını söyleyerek, evdeki parayı ve ziynet eşyalarını almaya gelince apartman sakinleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında, "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs etmek" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2017'de müşteki Murat A'yı telefonla arayan bir kişinin emniyette çalıştığını, müştekiye, adının bir olaya karıştığı gerekçesiyle Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitmesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, daha sonra müşteki Murat A'nın kızı Melike A'ya telefonda, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'ndan aradığını söyleyen şüphelinin, "Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli konumunda. Çalınan paralar da sizin evinizde. Vereceğim talimatları yerine getirin." dediği anlatıldı.

Babasının tutuklanacağı söylenmesi üzerine paniğe kapılan Melike A'nın, şüpheli Emre T'nin talimatı üzerine bir miktar para ve ziynet eşyasını çantaya koyduğu belirtilen iddianamede, bir süre sonra eve gelip zili çalan şüphelinin Melike A'nın elindeki çantayı almaya çalıştığı sırada apartman sakinleri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Şüpheli Emre T. ifadesinde, açık kimliğini ve adresini bilmediği "Gazanfer" isimli kişinin, bu şekildeki dolandırıcılık olayından elde edilen paranın yüzde 3'ü oranında kendisine ödeme yapacağını söyleyerek, telefon ve sim kartı verdiğini, bu şahsın yönlendirmesi üzerine müştekinin ikametine gittiğini belirtti.

İddianamede, şüpheli Emre T'nin "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs etmek" suçundan 4 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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