Telefonda baygınlık geçiren arkadaşının hayatını kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada geçirdiği beyin kanaması tehlikesi nedeniyle bayılan kadın, arkadaşının itfaiye ve sağlık ekiplerini yönlendirmesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Körfez Kent TOKİ Konutlarında yaşayan G.D, Ankara'da bulunan arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada baygınlık geçirdi.
Kız arkadaşından bir süre cevap alamayan F.Ö, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının açılmasına yardımcı olurken, baygın halde bulunan G.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tansiyonu düşen ve beyin kanaması tehlikesi geçirdiği belirlenen G.D'nin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.