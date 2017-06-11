Telefonda dolandırdığı kadına teşekkür etmiş

ADANA (AA) - Adana'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadının 30 bin lirasını aldıktan sonra "Polise yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" dediği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediyevleri Mahallesi'nde yaşayan Halime İ. (63), emniyete başvurarak, telefonla arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp 30 bin lirasını aldığını anlattı.

Yaşadığı olayı anlatan Halime İ, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin kuyumcuda hırsızlık olduğunu ve olay yerinde kendisine ait kimlik bulunduğunu söylediğini ifade etti.

Zanlının kendisine "Kuyumcudan yüklü miktarda para ve altın çalındığını" aktardığını belirten Halime İ, şunları söyledi:

"Bunu benim yapmadığımı bildiklerini ancak evimdeki paralarda parmak izi incelemesi yapacaklarını söyledi. Bu kişi, çok gizli bir operasyonu yönettiklerini ve paranın devlet güvencesinde olduğunu, operasyon sonunda iade edeceklerini belirtti. Bunun üzerine evimde 30 bin liranın olduğunu söyleyip adresimi verdim. O da kendisine güvenmem için muhtarla birlikte evime geleceklerini söyleyerek bir süre sonra yanında bir kişiyle gelip parayı aldıktan sonra 'Polise yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz' diyerek ayrıldı."

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli Kadir G'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli Kadir G, mağdur tarafından da teşhis edildi.

Başka illerde de aynı yöntemle bazı kişileri dolandırdığı ileri sürülen Kadir G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kadir G, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.