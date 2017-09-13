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Telefonları izinsiz inceleyen ABD İç Güvenlik Bakanlığına dava

WASHINGTON (AA) - ABD'de 11 kişi, arama izni olmadığı halde sınır kapısında bazı vatandaşların telefon ve dizüstü bilgisayarlarını alarak "kişisel gizliliğe müdahale ettiğini" ileri sürdüğü ABD İç Güvenlik Bakanlığına dava...

Telefonları izinsiz inceleyen ABD İç Güvenlik Bakanlığına dava

WASHINGTON (AA) - ABD'de 11 kişi, arama izni olmadığı halde sınır kapısında bazı vatandaşların telefon ve dizüstü bilgisayarlarını alarak "kişisel gizliliğe müdahale ettiğini" ileri sürdüğü ABD İç Güvenlik Bakanlığına dava açtı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası, yaptığı açıklamada, 10 ABD vatandaşı ve bir de ABD'de oturma izni olan toplam 11 kişi adına, İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında, arama izinleri olmadığı halde "kişisel gizliliğe müdahale edildiği" gerekçesiyle Massachusetts eyaletinde dava açıklarını belirtti.

Sendika, arama izni olmadığı halde müvekkillerinin laptoplarını ve telefonlarını ellerinden alan yetkililerin "kişisel gizliliğe müdahale ettiğini" savundu.

İzinsiz aranan kişiler arasında Müslümanlar da dahil olmak üzere farklı dinden ve etnik kökenden insanlar olduğuna işaret eden sendika, bu kişiler arasında NASA mühendisleri, 2 gazeteci ve bilgisayar programcısı olduğunu da vurguladı.

Davayı açan ABD vatandaşlarından Suhaib Allababidi, 21 Ocak tarihinde ülkeye giriş yaparken telefonlarının İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerince ekran şifreleri açılarak kendilerine teslim edilmesini istediklerini bildirdi.

İş telefonu ve şahsi telefonunun kendisinden alındığını ve 2 ay sonra teslim edildiğini söyleyen Allababidi, kişisel telefonunun ise henüz teslim edilmediğini ifade etti.

ABD Gümrük ve Sınır Korumaları, ABD girişlerinde yapılan aramaların 2015 yılında 8 bin 500, 2016 yılında ise 19 bin olduğunu kaydetti. Bu yıl ise sınırlarda resmi olarak yapılan arama sayısının 15 bin civarında olduğu kaydediliyor.

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ABDABD İç Güvenlik Bakanlığı
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