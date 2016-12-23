Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Televizyon dizilerine ceza yağdı

RTÜK, "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "Kırgın Çiçekler" ve "İçerde" dizilerine para cezası verdi.

Televizyon dizilerine ceza yağdı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle "Arka Sokaklar", "Kalbimdeki Deniz", "Anne", "Kırgın Çiçekler" ve "İçerde" dizilerine para cezası verdi.

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, son bir yıllık dönemde vatandaşlardan televizyon yayınlarıyla ilgili binlerce şikayet geldi.

Üst Kurula, "444 1 178" çağrı hattı, web sayfası, e-posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen bildirimlerin önemli bir kısmını dizilerle ilgili şikayetler oluşturdu.

Şikayetlerin, çoğunlukla aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerler ile şiddet ve cinsellik üzerine olduğu görüldü. Bunun üzerine Üst Kurul, 21 Aralık'taki toplantısında evlilik programlarından sonra bu sefer de televizyon dizilerini masaya yatırdı.

Dizilerde yer alan çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içerikler nedeniyle Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar”, Fox TV'de yayınlanan "Kalbimdeki Deniz", Star TV'de yayınlanan "Anne", ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" ve Show TV’de yayınlanan "İçerde" dizilerine para cezası verildi.

Cezalar, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 2. bendinde yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." hükmünü ihlalden dolayı verildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.