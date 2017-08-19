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Televizyon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden ikinci kez televizyon çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis edilince yakalandı

Televizyon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafeden ikinci kez televizyon çalan kişi, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından teşhis edilerek yakalandı.

Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kafenin çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde televizyonun çalındığını fark ederek, polise haber verdi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, geçen yıl da aynı kafeden televizyon çaldığı iddia edilen Necip D'nin olayın şüphelisi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve üzerinde uyuşturucu hap bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kafe çalışanlarından Arif Çetin, gazetecilere, "Sabah gelen ilk arkadaşımız durumu fark etti. Polise haber verdik. Onlar da kayıtları inceleyip hemen zanlıyı yakaladılar. İş yerimizde geçen yıl da hırsızlık olmuş, televizyon çalınmıştı. Polisler, çalınan televizyonlarımızı getirip teslim ettiler. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize zanlıyı yakaladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kafenin arka tarafındaki duvardan atlayarak içeriye giren kişinin, televizyonun olduğu bölüme geçtiği, bu sırada yoldan geçen otomobillerin sesinden tedirgin olarak bir süre yerde oturduğu görülüyor. Görüntülerde, televizyonu yerinden indirmeden önce güvenlik kamerasının yönünü çeviren şüphelinin, daha sonra televizyonu alarak kaçtığı anlar yer alıyor.



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