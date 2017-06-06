Telif hakları için 712 görüş toplandı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan ve bir ay önce kamuoyu ile paylaşılan yasa taslağına, sanatçılar ve oyuncular ile üniversiteler, meslek birlikleri, dernekler ve yayımcı kuruluşlardan gelenlerin de bulunduğu 712 görüş bildirildi.

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan yasa taslağına ilişki görüş alma süreci tamamlandı.

Kanun tasarısı taslağı, 3 Mayıs 2017'de Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın düzenlediği basın toplantısıyla eş zamanlı olarak kamuoyunun görüşüne açılırken, dün itibarıyla görüş alma süreci sona erdi.

Dijital dünyada yaşanan hak ihlallerinden sinema ve edebiyata kadar telif haklarının geçerli olduğu birçok alanda önemli yenilikleri getiren yasa taslağına, aradan geçen bir aylık sürede 712 görüş bildirildi.

Değişiklik taslağını inceleyerek görüş verenler arasında vatandaşların yanı sıra, üniversiteler, öğretim üyeleri, meslek birlikleri, sanatçılar ve oyuncular, yayımcı kuruluşlar, dernekler, ticaret odaları da bulunuyor.

- En fazla görüş "Toplu hak yönetimi" sistemi için verildi

"Telif Hakları Yasası" olarak da bilinen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı taslağı hakkında iletilen görüşlerin yaklaşık yüzde 20'sini meslek birlikleri aracılığıyla toplu hak yönetimi, fikir ve sanat eserleri arasında özellikle müzik eserlerinden faydalanan ticari işletmelerin lisans alma süreçleri ile meslek birliklerin yapısı ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere yönelik öneriler oluşturuyor.

Taslak hakkında yüzde 12'lik oranla en çok görüş verilen ikinci konu ise internet üzerinden gerçekleştirilen telif hakkı ihlallerine yönelik oldu.

İnternet siteleri üzerinden gerçekleştirilen ihlallere daha hızlı müdahale edilebilmesini sağlayan, "Torrent" gibi paylaşım programları vasıtasıyla gerçekleştirilen izinsiz yayma niteliğindeki paylaşımları gerçekleştirenlere yönelik tedbirleri getiren ve Türkiye'de ilk defa "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" kurulmasını öngören yasa taslağına, bu tedbirlere yönelik görüşler iletildi.

- Sinema ve dizi oyuncularının hakları için de görüş yağdı

Taslak düzenlemeye, sinema emektarları ile sinema ve dizi oyuncularının haklarının iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemeler hakkında da çok sayıda görüş iletildi. Bu konudaki görüş oranı, toplam görüşlerin yüzde 8'ini oluşturdu.

Hakkında görüş bildirilen diğer ana konu başlıkları ise kütüphanelerin kamuya ödünç verme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler ile engellilerin fikir ve sanat eserlerinden yararlanmasını temin etmeye yönelik düzenlemeler hakkında oldu.

- İki ay süresince incelenecek

Öte yandan, Bakanlığın taslağa yönelik süreci açık, şeffaf ve demokratik bir süreç izleyerek yürüttüğü kanaati, iletilen görüşlerin ortak noktasını oluşturdu. Taraflar, gerek Bakanlık tarafından taslağın hazırlanma sürecinde yapılan 16 oturumluk çalıştaylar gerekse taslağın kamuoyuyla paylaşılması konusundaki olumlu görüşlerini de aktardı.

Bütün paydaşların katkısıyla son halini alacak örnek bir kanun çalışması yapmayı hedefleyen Bakanlık, kanun değişikliği taslağına ilişkin görüşleri kamu kurumlarından gelecek değerlendirmelerle beraber iki aylık bir süreçte inceleyecek. Ardından taslağa son şekli akademik bir komisyon tarafından verilecek.