Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Telif hakları uygulamalarında yeni dönem

- Sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca dijital ortama taşındı

Telif hakları uygulamalarında yeni dönem

ANKARA (AA) - Sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Telif Hakları Genel Müdürlüğü otomasyon sistemi TEHAKSİS üzerinden gerçekleştirilen sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinin yeni internet uygulamasıyla e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada uygulamayla, başvuru sahiplerinin e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabildiği, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden gönderebildiği, gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elektronik belgenin başvuru sahibine yine uygulama üzerinden iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni uygulamayla vatandaşların tek bir üyelik ile Telif Hakları Genel Müdürlüğünün birçok hizmetini e-Devlet üzerinden alabileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Böylece, vatandaşın sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri sırasında oluşan kırtasiye, kağıt ve posta masraflarının azaltılması, taşrada ve yurt dışındaki vatandaşların zaman kaybı yaşamadan birçok hizmete kolaylıkla erişebilmesi hedefleniyor. Yeni yılın başından itibaren kullanımına başlanan uygulamada, daha önce ıslak imzayla basılı olarak hazırlanan sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil belgeleri, dijital ortamda e-imza taşıyacak şekilde oluşturulacak ve kullanıcılara web uygulaması kanalıyla ulaştırılacak. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemiyle tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler zaman damgası ile işaretlenecek ve tescil tarihi itibarıyla sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispatlanabilecek."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
E-Devlet KapısıKültür Ve Turizm BakanlığıSertifikaTescil IşlemleriYapımcı Belgesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5