Telif hakları uygulamalarında yeni dönem

ANKARA (AA) - Sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Telif Hakları Genel Müdürlüğü otomasyon sistemi TEHAKSİS üzerinden gerçekleştirilen sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinin yeni internet uygulamasıyla e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada uygulamayla, başvuru sahiplerinin e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabildiği, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden gönderebildiği, gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elektronik belgenin başvuru sahibine yine uygulama üzerinden iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni uygulamayla vatandaşların tek bir üyelik ile Telif Hakları Genel Müdürlüğünün birçok hizmetini e-Devlet üzerinden alabileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Böylece, vatandaşın sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri sırasında oluşan kırtasiye, kağıt ve posta masraflarının azaltılması, taşrada ve yurt dışındaki vatandaşların zaman kaybı yaşamadan birçok hizmete kolaylıkla erişebilmesi hedefleniyor. Yeni yılın başından itibaren kullanımına başlanan uygulamada, daha önce ıslak imzayla basılı olarak hazırlanan sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil belgeleri, dijital ortamda e-imza taşıyacak şekilde oluşturulacak ve kullanıcılara web uygulaması kanalıyla ulaştırılacak. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemiyle tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler zaman damgası ile işaretlenecek ve tescil tarihi itibarıyla sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispatlanabilecek."