Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren Nurettin Doğanay İzzet Baysal Caddesi
Bakır ihracatı patladı
Bakır ihracatı patladı
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak

Telkari kadın elinde yaşam bulacak

Görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş 3 bin yıllık telkari sanatını kadınların öğrenmesi için kurs açtı.

Telkari kadın elinde yaşam bulacak

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Geleneksel el sanatlarından telkari, kadınların hünerleri ellerinde geleceğe taşınacak.

Yaklaşık 3 bin yıldır Mardin ve çevresinde gümüş işleme sanatı olan telkarinin gelecek kuşaklara aktarılması için Kızıltepe Belediyesince Hanım Eli Kadın Danışma Merkezi'nde kurs açıldı.

Kursa katılan kadınların hünerli elleriyle gümüşü incelterek ürettiği yüzük, küpe, kolye ve anahtarlık gibi aksesuarlar büyük talep görüyor.

"Sanat, kadınların elinden hayat bulacak"

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Seher Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Kadınların ne kadar güzel şeyler çıkardıklarını göstermek istiyoruz. Burada da bunu ispatlamış oluyoruz. Kursa 2,5 ay oldu. Atölyemiz hiçbir zaman kapanmayacak. Kadınlara sürekli bu öğreteceğiz. Biz telkariyi unutturmak istemiyoruz. Ele emeği saf gümüşten ürünler çıkarmak istiyoruz. Çok zarif bir sanat olan telkari kadın elinde hayat bulacak. Kadının ürettiği telkari daha zarif ve daha şık." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KadınlarMardinTelkariTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5