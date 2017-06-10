TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

DÜZCE (AA) - TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Tunahan Akyer idaresindeki 34 PB 5204 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikameti Hacıahmetler mevkisinde, aynı yönde seyreden Metin Doğru yönetimindeki 41 DV 553 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak 50 metrelik şarampole devrilen otomobildeki sürücü Akyer ve araçta bulunan Ertuğrul Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Metin ile Betül (12) ve Elif Sare Doğru (7), Ahsen Karaduman yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.