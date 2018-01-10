"Tematik meslek liseleri çok sağlıklı yürüyor"

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, tematik meslek liselerinin çok sağlıklı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, söz konusu liselerin sektörün ihtiyacına göre şekillendiğini bildirdi.

Tekin, Antalya'da düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, en fazla mesaiyi mesleki ve teknik eğitimde neler yapılabileceği konusuna harcadıklarını söyledi.

Çalıştayın, mesleki teknik eğitiminin güçlendirilmesi anlamında önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Türkiye'de orta öğretim öğrencilerinin yüzde 40'ı mesleki teknik etiğimi almakta. Burada atacağımız adımlar, 10 milyona yakın orta öğretim öğrencisinin yarısını doğrudan ilgilendiriyor. Bunun dışındaki ülkenin ekonomik, istihdam yapısına, sosyolojik dönüşümüne yapacağı katkılar ayrı." diye konuştu.

Bütün mesleki teknik eğitim alanındaki müfredatı yeniden revize ettiklerini anlatan Tekin, yeni bir kurguyla hareket ederek, tematik meslek liseleri kavramına ulaştıklarını belirtti.

Müsteşar Tekin, şunları kaydetti:

"Tematik meslek liseleri çok sağlıklı bir şekilde yürüyor. Bu okullar hangi ilde, ilçede, hangi mesleki teknik eğitim programının olduğu bölgede ne türden elemana ihtiyaç duyuyorsa sektör, o elemanı yetiştirmek üzere kurgulanıyor. Programını, o bölgede ihtiyaç duyulan sektörü temsil eden temsilcilerle beraber yapıyoruz. Bunun ne kadarı teorik eğitimi, ne kadarı işbaşı ya da staj gibi değerlendirilecek onu beraber konuşuyoruz. Eğitim öğretim kadrosunu da sektörle beraber oluşturuyoruz. Bu da çok önemli."

Bunları yapmak için MEB'de çok köklü bir değişikliğe gidildiğini aktaran Tekin, bu tür adımları atmanın kolay olmadığını dile getirdi.

- "4 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor"

Tekin, benzer bir uygulamayı spor liseleriyle yaptıklarına dikkati çekerek, "Daha önce spor lisesi kurguladık. Fatih Terim, '1995'ten beri uğraşıyordum, yapamadık, yine yapamayız.' dedi. Genel Müdürümüzü ve Fatih Terim'i çağırdık, futbol lisesi yaptık. Bunlar bakanlık içerisinde onlarca yıldır konuşulan ancak değişik sebeplerden hayata geçirilemeyen şeyler. Kısa sürede bunları hayata geçirdik." diye konuştu.

Çok tutan bu tür projelerin ihtiyaç analizi yapılarak büyümesi gerektiğini vurgulayan Tekin, ihtiyaçlara göre bu programları organize etmek gerektiğini anlattı.

Mesleki ve teknik eğitimde atılması gereken adımlarla ilgili yasal düzenlemelerden ikincil mevzuata kadar birçok değişiklik yaptıklarını kaydeden Tekin, "Attığımız adımların sahadaki karşılıklarını toparlamamız, sağlıklı hale getirmemiz lazım." dedi.

Yaptıkları iyi şeylerin yeterince tartışılmadığını dile getiren Tekin, bakanlıklarının diğer genel müdürlüklerle toplam bin 200'ün üzerinde protokolü olduğunu ancak bunun sadece birkaçının konuşulduğunu belirtti.

Herkesin zihninde farklı bir mesleki eğitim hayali olduğuna dikkati çeken Tekin, "Bakanlık olarak mesleki teknik eğitim olayını önemsiyoruz. 18 milyon öğrencinin 4 milyonunu ilgilendiren bir konu, masaya mutlaka yatırmamız gerekiyordu. Emeklerinin heba edilmesi için ülkeme katma değer sunması için adımlar atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.