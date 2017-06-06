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TEM'de trafik kazası

- Bahçeşehir yakınlarında tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

TEM'de trafik kazası

İSTANBUL (AA) - TEM otoyolunun Bahçeşehir mevkisinde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak, aynı yönde seyreden kamyonetle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne yönünde bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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