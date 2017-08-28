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Temel Karadeniz'in acı günü

- Küçükçekmece Belediye Başkanı Karadeniz'in annesi Gülbahar Karadeniz'in cenazesi defnedildi

Temel Karadeniz'in acı günü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in annesi Gülbahar Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz için Esenler Dörtyol Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karadeniz ailesinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mehmet Muş, Halis Dalkılıç, Feyzullah Kıyıklık ve Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile vatandaşlar katıldı.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından, Karadeniz'in cenazesi, Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

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CenazeGülbahar KaradenizKüçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz
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