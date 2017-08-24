Temel kazısında tarihi yapının izlerine rastlandığı iddiası

TOKAT (AA) - Tokat'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü için yapılacak hizmet binasının inşaatı, temel kazısında Osmanlı Dönemi'nde bakır kalhanesi olarak kullanıldığı tahmin edilen yapının izlerine rastlandığı gerekçesiyle durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Mahmutpaşa Mahallesi'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası temel kazısı sırasında eski bir yapıya ait izlere rastlayan çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.

Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden görevlendirilen yetkililer, alanda yaptıkları incelemede, izlerin Osmanlı Dönemi'nde bakır kalhanesi olarak kullanıldığı tahmin edilen yapıya ait olabileceğini belirledi.

İnşaat çalışmaları, yapıya zarar verilebileceği ihtimali üzerine durduruldu. Sivas Anıtlar Kurulunun vereceği karara göre inşaata başlanıp başlanmayacağına karar verilecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bakır kalhanesi olduğunu tarihi kayıtlardan bildiklerini ancak şimdiye kadar bununla ilgili bir yapıya rastlamadıklarını söyledi.

Temel kazısı sırasında bulunan izlerin, o dönemdeki bakır kalhanesine ait olabileceğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Kalhanenin 1750 yıllarında yenilenmesi için hazırlanan planları elimizde. Çok ustalıklı özel bir imara sahip. Kalhane Osmanlı döneminde Anadolu'nun en önemli bakır üretim merkezlerinden birisi. Tokat antik dönemlerden beri madenin işlendiği yerlerden birisi. Antik dönemde de bakır kullanılmış, üretilerek mamul haline dönmüş. Buradaki kalhanede de özellikle Elazığ bölgesinden ve Tokat bölgesinden çıkan bakırlar zenginleştiriliyordu. Zenginleştirilmiş cevher olarak buraya geliyor, burada yıkanıyor, fırınlarda eritilip ayrıştırılarak bakır levha haline getiriliyordu. 1852'de üretime kapatılıyor zarar ettiği için. O günden bugüne de buraların Kalhane olduğunu biliyoruz. Ancak kalhaneye ilişkin bir yapı elemanı yoktu."