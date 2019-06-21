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TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Afrika'nın "yeşil duvarı" Türkiye'nin desteğiyle örülüyor

- Afrika'da ağaç hattı oluşturarak çölleşmeyle mücadeleyi hedefleyen Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ne 3 milyon dolarlık katkı veren Türkiye, ormancılık alanındaki uzmanlığıyla da bölge ülkelerine örnek olacak - Türkiye'den Afrika'ya Köprüler Projesi Koordinatörü Moctar Sacande: - "Türkiye, Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin bir parçası olan Afrika'ya Köprüler Projesi'nde önemli oyunculardan biri" - "Çölleşmeyle mücadele uygulamalarıyla Türkiye, diğer ülkeler için örnek alınabilecek bir ülke. Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığı diğer ülkelere yardımcı olabilir"

TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Afrika'nın
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ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Afrika'da ağaç hattı oluşturarak çölleşmeyle mücadeleyi hedefleyen Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ne geçen yıl 3 milyon dolarlık katkı veren Türkiye, ormancılık alanındaki uzmanlığıyla bölge ülkelerine rota çizecek.

Afrika'da kuraklık ve çölleşme en büyük sıkıntılardan biri olarak dikkati çekiyor. Bu sorunla mücadele için çeşitli projeler yürütülüyor. Bunlardan en kapsamlısı ise kıtada ağaç hattı oluşturarak çölleşmeyle mücadele etmeyi amaçlayan Büyük Yeşil Duvar Girişimi olarak öne çıkıyor.

Afrika'nın gelişimine önemli katkı veren Türkiye, bu konuda da rol üstlenerek girişime destek veriyor. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığının iş birliği yaptığı "Afrika'ya Köprüler (BRIDGES) Projesi" yürütülüyor. Türkiye, iş birliği kapsamında geçen yıl Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ne 3 milyon dolarlık katkı sağladı.

- Kurak alanlar iyileştirilecek

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO, Sahra sınırları içindeki 3 Afrika ülkesinde 5 bin hektarlık araziyi iyileştirmek için birlikte çalışacak. BRIDGES Projesi ile Eritre, Moritanya ve Sudan'da kurak ve yarı kurak alanların iyileştirilmesi desteklenecek.

Aynı zamanda FAO Ormancılık Politikası ve Kaynaklar Bölümü Uzmanı da olan BRIDGES Projesi Koordinatörü Moctar Sacande, AA muhabirine, Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin parçası niteliğindeki projede Türkiye'nin önemli oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çölleşmeyle mücadele uygulamalarıyla diğer ülkeler için örnek alınabilecek bir ülke olduğunu belirten Sacande, "Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığı diğer ülkelere yardımcı olabilir." dedi.

Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin Afrika'nın Sahra bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı bir arazi rehabilitasyon programı olduğuna dikkati çeken Sacande, çalışmaların kıtada 20'yi aşkın ülkede yürütüldüğünü bildirdi.

- Proje 3 yıl sürecek

Sacande, FAO'nun da uzmanlığıyla söz konusu ülkelerde arazi rehabilitasyon faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini dile getirdi.

FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklığı Programı kapsamında Türkiye'nin söz konusu girişime BRIDGES Projesi ile destek verdiğine işaret eden Sacande, 3 yıl sürecek projeyle Eritre, Moritanya ve Sudan'da "degrade orman arazileri"nin yenileneceğini, sürdürülebilir arazi yönetimi ve üretiminin destekleneceğini ifade etti.

Sacande, proje kapsamındaki arazilerin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, halihazırda ağaç dikim mevsiminin başladığını ve temmuz ayında da ekim işleminin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Türkiye'nin projedeki rolüne dikkati çeken Sacande, şunları kaydetti:

"FAO ve Türkiye ilk kez Afrika için bir araya gelerek çalışma gerçekleştirdi. Türkiye, Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin bir parçası olan BRIDGE Projesi'nin önemli oyunculardan biri. Çölleşmeyle mücadele uygulamalarıyla Türkiye, diğer ülkeler için örnek alınabilecek bir ülke. Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığı diğer ülkelere yardımcı olabilir."

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin 25'inci yılının kutlandığını da anımsatan Sacande, çölleşmeyle mücadele için sahada eyleme geçilmesi gerektiğini bildirdi.

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