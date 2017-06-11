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Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde temiz çevre ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek için bisiklet sürüldü

Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, temiz çevre ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Ulaşım ve Daire Başkanlığı ile İskenderun Çevre Koruma Derneğince (ÇKD) Atatürk Anıt Alanı'nda bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

İskenderun ÇKD Başkanı Nermin Yıldırım Kara, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, bisiklet kullanımının önemine değinerek, amaçlarının insanları hareketli bir yaşama teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bisikletin kent içi ulaşımın bir parçası olduğunu ifade eden Kara, şehirlerde yerel yönetimlerin bisiklet yolu ve park alanları oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Bisiklet kullanımının sağlık açısından da önemine değinen Kara, bisikletin obeziteyle mücadelede ve kalp sağlığı açısından etkili olduğunu kaydetti.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de bisiklet yolu ve kartlı bisiklet projesi için çalışma yapacaklarının altını çizerek, çevre ile bisiklet kullanımın önemini anlattı.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da çevreye ve doğaya sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yüz kişi dağıtılan tişört ve şapkaları giyerek şehirde bisiklet turu attı.

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