"Temiz Deniz" Boğaz'dan iki yılda 142 ton atık süpürdü

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından İstanbul Boğazı'nın kirlilikten arındırılması için denize indirilen "Temiz Deniz" adlı deniz süpürgesi, iki yılda yaklaşık 142 ton atık topladı.

Türkiye kıyıları ve denizlerinin korunması amacıyla 1994 yılında kurulan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, faaliyette olduğu 23 yılda, doğal yaşamı gelecek kuşaklara koruyarak aktarmak için birçok projeye imza attı.

Derneğin projelerinden biri olan deniz süpürgesi ise 1997 yılında İstanbul Boğazı'nda kirlilikle mücadele konusunda çalışmalara başladı. Kısa sürede Boğaz'daki kirliliğin azaltılması konusunda etkisi gözlenen deniz süpürgesi, özellikle 1999 Marmara Depremi'nin ardından İzmit Körfezi'nin temizliğinde de büyük rol oynadı.

"Temiz Deniz" adı verilen deniz süpürgesi, 2015-2017 mayıs ayları arasında da Ağaoğlu Şirketler Grubu sponsorluğunda, İstanbul denizlerini kirlilikten arındırdı.

- "İki yılda 141 bin 905 kilogram atık toplandı"

DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Akşit Özkural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz süpürgesinin günlük atık toplama kapasitesinin 4 bin 200 kilogram olduğunu söyledi.

Süpürgenin, yıl boyunca Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Fatih, Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinin kıyı kesimleri ile Haliç kıyılarında hizmet verdiğini belirten Özkural, "İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren deniz süpürgesi, Mayıs 2015-Mayıs 2017 tarihleri arasında 141 bin 905 kilogram atık topladı." dedi.

Yüzeydeki çöpleri toplayan deniz süpürgesinin topladığı atıkların büyük bölümünü tahta ve plastiklerin oluşturduğuna değinen Özkural, "Kamu yararına çalışan bir dernek olarak temel amacımız, yaptığımız projelerle denizlerimizin önemi konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek, kamuoyunun da bu çalışmalara destek vermesini sağlamak ve denizleri korumak için yerel yönetimleri harekete geçirmek." diye konuştu.

- "2,5 milyon litre atığın denizlere karışması önlendi"

Dernek olarak, deniz süpürgesinin yanı sıra atık toplama tekneleriyle de denizlerin temizliği için çalıştıklarını anlatan Özkural, özellikle yaz sezonunda, yerel yönetimler için uygulanabilir, çözüm odaklı projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Göcek Körfezi, Hisarönü Körfezi ve Çeşme koylarının maviliğini korumak için, 5 atık toplama teknesiyle yat ve turistik tekne sahiplerinden mobil olarak atık alımı yaptıklarına değinen Özkural, teknelerin 4'ünün Muğla'da, birinin ise İzmir'de faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Teknelerin 1 Mayıs-31 Ekim arasında 6 ay boyunca hizmette olduğunu ifade eden Özkural, şöyle konuştu:

"TURMEPA atık toplama tekneleri, yılda ortalama 2,5 milyon litre atığın denizlere karışmasını önlüyor. Bu rakam yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor. Ekonomik durum ve deniz politikaları, turistlerin ve yerli tekne sahiplerinin tercihlerini etkiliyor. TURMEPA, atık toplama faaliyetleriyle 23 yılda 33 milyon litre sıvı atık ve 2 milyon 650 bin kilogram katı atığın denize karışmasını önledi. Derneğimizin faaliyetleriyle toplanan sıvı atıklar biyolojik arıtmaya, deniz süpürgesi ile su yüzeyinden toplanan katı atıklar ise anlaşmalı yerel yönetimlerin geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Böylece ekonomiye geri kazandırılıyor."