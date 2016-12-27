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"Temiz eller, gülen yüzler" projesi

- Karaman'daki bir anaokulunda hayata geçirilen "Temiz eller, gülen yüzler" projesiyle içinde minik oyuncakların gömülü olduğu el sabunlarıyla çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılıyor - Velilerden Kuru: - "Proje öncesi çocuğum, ellerini zorlayla yıkıyordu. Şimdi çocuğum sık sık elini yıkamaya başladı. Hatta çeşmenin başından ayıramıyoruz"

KARAMAN (AA) - Karaman'da faaliyet gösteren bir anaokulunda yürütülen "Temiz eller, gülen yüzler" projesi ile 3-5 yaşındaki çocuklara el yıkama alışkanlığı edindiriliyor.

Gevher Hatun Anaokulu öğretmeni Emine Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıfında 3-5 yaşında çocuklar bulunduğunu söyledi.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için "Temiz eller, gülen yüzler" projesi hazırladıklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Proje ile çocukların öz bakım becerilerini geliştirmeyi hedefledik. Anlaştığımız bir firmaya içinde küçük oyuncakların gömülü olduğu el sabunları hazırlattık. Bu sabunları el yıkamanın, temiz olmanın önemini anlatarak çocuklara dağıttık. Ellerini evlerinde düzenli olarak yıkayıp sabunun içindeki oyuncağı bulan öğrencilerimize başarı belgesi vereceğimi söyledim. Durumu velilere de ilettim. Sağolsun, onlar da takip ettiler. Bir hafta boyunca ellerini evlerinde düzenli olarak yıkayan öğrenciler, oyuncaklarına ulaştı. Sonra öğrencilerimize velilerinin önünde başarı belgelerini verdik."

Velilerden Ayşe Kuru ise içinde oyuncak bulunan sabunlar sayesinde çocuğunun el yıkama alışkanlığını kazandığını belirterek "Proje öncesi çocuğum, ellerini zorlayla yıkıyordu. Şimdi çocuğum sık sık elini yıkamaya başladı. Hatta çeşmenin başından ayıramıyoruz. Çok mutluyum." dedi.

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