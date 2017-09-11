Temizlik işçilerinden

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının yer aldığı "Organik Ritim Orkestrası"nın, çalgı aleti olarak farklı nesnelerle verdiği konserler büyük beğeni topluyor.

Yaklaşık bir yıl önce çoğu Roman ve müzisyenlik yapan 14 temizlik işçisinin mesaileri sonrası Kırklareli caddelerindeki mini konserleri, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun dikkatini çekti.

Bu işçilerden bir müzik grubu oluşturuldu. Kesimoğlu'nun "Organik Ritim Grubu" adını verdiği orkestra, böylelikle kurumsal desteğini de almış oldu. Orkestra, konteyner, çöp kovası, kürek ve süpürge kullanarak müzik yapmaya devam ediyor.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından merhum Kemal Sunal'ın "Çöpçüler Kralı" filminden sahneleri anımsatan orkestra, ildeki çeşitli festival ve şölenlerde de sahne almaya başladı.

- "İlgi çekiyorlar"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce personelin sokak ve caddelerde temizlik yapmak için kullandığı aletlerden bir müzik grubu oluşturduklarını söyledi.

Grubun kısa sürede ilgi çekmeyi başardığını belirten Kesimoğlu, grubun bir ilk olduğunu ifade ederek, "Grubun ismini de özellikle ben buldum. Organik ritim orkestrasının her şeyi bize ait. Temizlik işlerinde çalışan personelimizin yüzde 75'i zaten müzikle uğraşıyordu. Bu kadar bol müzisyen ile grubumuzu kurduk. Biz çöpten müzik üreten bir belediyeyiz. Müzik konusunda birbirinden yetenekli personelimizin oluşturduğu grup beklendiğinden daha fazla ilgi çekti. Dünya çöple baş edemezken, mutlu insanlar kenti Kırklareli'nde çöple dalga geçerek, müziğini yapıyoruz." diye konuştu.

Trakya insanının müzikle iç içe olduğunu anımsatan Kesimoğlu, müziğin ruhun gıdası olduğunu dile getirdi.

- "Hedefimiz dünyaya açılmak"

Temizlik İşleri Müdürü Semih Tuna ise grubun kısa sürede kendini sevdirdiğini söyledi.

Tuna, çeşitli illerden gelen teklifleri değerlendirerek konserler verdiklerini aktardı.

Grubun Kırklareli'nin adını da duyuracağına inandığını ifade eden Tuna, şöyle devam etti:

"Kendimizi çok kısa sürede sevdirdik. Belli ortamlarda bizlerden bahsedildiğini duyuyoruz, bu da bizim hoşumuza gidiyor. Türkiye'deki en güzel gruplardan bir tanesiyiz. Kenti temizlemek ve çöplerle uğraşmak insanı ciddi anlamda yoruyor. Personelimizde ister istemez bir yorgunluk, gerginlik oluyor. Bu nedenle provalarımızı sık sık yapmaya başladık çünkü gördük ki müzik bizi gevşetiyor, rahatlatıyor. Artık provalarımıza bile izleyicilerimiz geliyor. Bizi bunlar mutlu ediyor."

Temizlik işleri personeli ve grup üyelerinden Özgür Çakırlar, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Çakırlar, amaçlarının, dünyanın her yerinde konser vermek olduğunu vurguladı.