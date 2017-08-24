"Temizlik ürünlerini birbirine karıştırmayın"

İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Evlerimiz temiz olsun, pırıl pırıl olsun istiyoruz ama bunu yaparken çok ciddi yanlışlar yapıyoruz. Bir ürünü hiçbir şekilde başka bir ürünle karıştırmayın. Çamaşır suyunu porçöz ile karıştırdığınız zaman hem yanık, hem zehirli gazlar, hem de zehirlenmeler meydana geliyor." dedi.

Kağıthane Belediyesi'nce, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla evlerde yapılacak temizlik öncesi konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Temizlik Ürünlerinin Doğru Kullanımı" semineri düzenlendi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen seminerde konuşan Karaaslan, Türk kadınlarının genelde çok titiz olduğunu söyledi.

- "Ürün etiketlerinin doğru okunması önemli"

Karaaslan, temizlik ürünlerinin etiketlerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi vererek, kadınlardan bu etiketleri iyi okumalarını istedi.

Etiketlerin doğru okunmasının önemine işaret eden Karaaslan, "Çünkü içeriğinde aşındırıcı, toksik veya size ya da çocuğunuza zarar verecek bir alerjen madde olabilir. O alerjen maddeyi biliyorsanız o ürünü değil de başka bir ürünü kullanırsınız. Etiketlerin doğru okunması ve buna uygun kullanılması son derece önemli." diye konuştu.

Karaaslan, çocukların ürünlerin kapaklarını kolaylıkla açmaması için Bakanlık olarak kilitli ambalajları zorunlu kıldıklarını aktararak, "Ama siz gidip açıkta deterjan alırsanız, hiçbir şekilde bunun ne kilidi olacak ne de koruması." dedi.

Temizlik yaparken kadınların düştüğü hatalardan bahseden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Evlerimiz temiz olsun, pırıl pırıl olsun istiyoruz ama bunu yaparken çok ciddi yanlışlar yapıyoruz. Bu yanlışlar hayatımıza mal oluyor. Bir ürünü hiçbir şekilde başka bir ürünle karıştırmayın. Çamaşır suyunu porçöz ile karıştırdığınız zaman hem yanık, hem zehirli gazlar, hem de zehirlenmeler meydana geliyor. Hastane acil servislerinden mutlaka bu ürünlerle ilgili kazaları alıyoruz ve değerlendiriyoruz."

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da seminerin temizlik malzemelerinin doğru kullanılmasına yönelik düzenlendiğini söyledi.

Temizlik malzemeleri kullanılırken bazı yanlışların yapılabildiğine dikkati çeken Kılıç, seminer konuşmacılarının bu konu hakkında görüş bildireceğini kaydetti.