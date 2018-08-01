Temmuzda en fazla ihracat otomotivde

İSTANBUL (AA) - Temmuz ayında en fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sektörel bazda en fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla yine otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı.



Otomotiv sektörünü 1,59 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1,48 milyar dolar ile de kimyevi maddeler takip etti.



Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 64 ile gemi ve yat ve yüzde 60,5 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 13,2, fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 4 ve mücevher ihracatı yüzde 1,8 azaldı.





- En fazla ihracat artışı Umman'da









En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 6,5, İngiltere'ye yüzde 28,6, ABD'ye yüzde 36,2, İtalya'ya yüzde 12,9 ve Fransa'ya 24,7 artış kaydedilirken, Irak'a ihracat yüzde 4,6 geriledi.

En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 5 ülke ise yüzde 315,3 ile Umman, yüzde 193,5 ile Liberya, yüzde 176,2 ile Libya, yüzde 167,6 ile Bahreyn ve yüzde 151,4 ile Kolombiya oldu.

Ülke grubu bazında bakıldığında temmuz ayında AB'ye ihracat yüzde 20, diğer Asya ülkelerine yüzde 49, Orta Doğu'ya yüzde 2 artarken, Afrika'ya yüzde 7 ve Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 28 azaldı.









- Yalova'ya ihracat yüzde 275 arttı







Temmuzda ihracat 59 ilde artarken, ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak belirlendi. İhracat artışında öne çıkan iller ise yüzde 275 artışla Yalova, yüzde 216 artışla Zonguldak ve yüzde 161 artışla Çorum oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017 ve 2018'in temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):





1 - 31 TEMMUZ 1 OCAK - 31 TEMMUZ SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) I. TARIM 1.469.299 1.684.064 14,6 11,9 11.530.635 12.683.704 10,0 13,2 20.682.414 22.370.720 8,2 13,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 937.062 1.075.388 14,8 7,6 7.813.350 8.391.658 7,4 8,7 14.330.515 15.090.865 5,3 9,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 429.421 534.904 24,6 3,8 3.649.338 3.758.775 3,0 3,9 6.453.415 6.478.675 0,4 4,0 Yaş Meyve ve Sebze 120.608 104.637 -13,2 0,7 1.074.814 1.279.685 19,1 1,3 2.075.532 2.435.682 17,4 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 113.949 126.024 10,6 0,9 768.739 889.825 15,8 0,9 1.380.250 1.537.079 11,4 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 62.661 76.614 22,3 0,5 633.210 681.881 7,7 0,7 1.279.896 1.328.704 3,8 0,8 Fındık ve Mamulleri 125.187 120.241 -4,0 0,9 968.644 921.659 -4,9 1,0 1.915.734 1.815.975 -5,2 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 17.993 18.213 1,2 0,1 182.799 260.451 42,5 0,3 275.375 400.569 45,5 0,2 Tütün 63.649 90.460 42,1 0,6 481.413 529.983 10,1 0,6 870.169 994.381 14,3 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 3.593 4.294 19,5 0,0 54.392 69.399 27,6 0,1 80.144 99.799 24,5 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 182.962 202.744 10,8 1,4 1.231.183 1.433.748 16,5 1,5 2.108.755 2.462.852 16,8 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 182.962 202.744 10,8 1,4 1.231.183 1.433.748 16,5 1,5 2.108.755 2.462.852 16,8 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 349.276 405.932 16,2 2,9 2.486.102 2.858.298 15,0 3,0 4.243.144 4.817.003 13,5 2,9 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 349.276 405.932 16,2 2,9 2.486.102 2.858.298 15,0 3,0 4.243.144 4.817.003 13,5 2,9 II. SANAYİ 9.579.506 11.587.040 21,0 82,1 68.716.420 78.451.490 14,2 81,4 115.288.085 131.022.753 13,6 80,2 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 886.387 1.036.196 16,9 7,3 6.611.231 7.286.255 10,2 7,6 11.394.148 12.460.739 9,4 7,6 Tekstil ve Hammaddeleri 602.950 700.844 16,2 5,0 4.583.555 5.000.926 9,1 5,2 7.929.939 8.515.505 7,4 5,2 Deri ve Deri Mamulleri 125.318 150.085 19,8 1,1 857.349 1.002.541 16,9 1,0 1.449.775 1.668.260 15,1 1,0 Halı 158.118 185.267 17,2 1,3 1.170.328 1.282.788 9,6 1,3 2.014.435 2.276.974 13,0 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.188.531 1.479.113 24,4 10,5 9.078.698 9.877.205 8,8 10,3 15.055.694 16.833.775 11,8 10,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.188.531 1.479.113 24,4 10,5 9.078.698 9.877.205 8,8 10,3 15.055.694 16.833.775 11,8 10,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.504.588 9.071.731 20,9 64,3 53.026.490 61.288.030 15,6 63,6 88.838.243 101.728.238 14,5 62,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.476.035 1.589.775 7,7 11,3 9.666.060 10.410.066 7,7 10,8 16.664.555 17.775.548 6,7 10,9 Otomotiv Endüstrisi 2.430.974 2.765.277 13,8 19,6 16.783.266 19.198.305 14,4 19,9 27.211.938 30.943.261 13,7 18,9 Gemi ve Yat 90.678 148.743 64,0 1,1 733.671 642.863 -12,4 0,7 1.317.318 1.247.152 -5,3 0,8 Elektrik Elektronik ve Hizmet 806.952 874.191 8,3 6,2 5.552.873 6.350.020 14,4 6,6 9.952.643 11.288.042 13,4 6,9 Makine ve Aksamları 473.047 613.751 29,7 4,4 3.310.257 4.087.763 23,5 4,2 5.550.885 6.858.634 23,6 4,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 532.018 688.949 29,5 4,9 3.785.861 4.746.574 25,4 4,9 6.302.743 7.770.304 23,3 4,8 Çelik 789.433 1.266.849 60,5 9,0 6.595.923 8.359.546 26,7 8,7 10.614.166 13.195.024 24,3 8,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 217.437 256.649 18,0 1,8 1.551.218 1.758.573 13,4 1,8 2.614.700 2.913.020 11,4 1,8 Mücevher 265.028 260.330 -1,8 1,8 1.953.987 1.927.196 -1,4 2,0 3.206.420 3.255.874 1,5 2,0 Savunma ve Havacılık Sanayii 111.488 197.344 77,0 1,4 907.193 1.104.728 21,8 1,1 1.671.365 1.936.047 15,8 1,2 İklimlendirme Sanayii 304.113 401.994 32,2 2,8 2.122.448 2.632.791 24,0 2,7 3.629.932 4.427.276 22,0 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 7.386 7.879 6,7 0,1 63.734 69.604 9,2 0,1 101.578 118.056 16,2 0,1 III. MADENCİLİK 385.927 403.568 4,6 2,9 2.666.139 2.685.326 0,7 2,8 4.422.519 4.708.287 6,5 2,9 Madencilik Ürünleri 385.927 403.568 4,6 2,9 2.666.139 2.685.326 0,7 2,8 4.422.519 4.708.287 6,5 2,9 T O P L A M (TİM*) 11.434.733 13.674.672 19,6 96,9 82.913.194 93.820.520 13,2 97,4 140.393.018 158.101.760 12,6 96,8 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 1.177.664 431.336 -63,4 3,1 7.074.836 2.508.348 -64,5 2,6 10.691.033 5.232.341 -51,1 3,2 T O P L A M 12.612.396 14.106.007 11,8 100,0 89.988.030 96.328.868 7,0 100,0 151.084.051 163.334.100 8,1 100,0