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Temsa'yı satın alıyor

Sabancı Holding, Skoda Transportation’ın ana ortağı Hollanda merkezli PPF şirketiyle, 25 Aralık 2019 günü, borçlar nedeniyle geçici konkordato ilan eden Temsa’yı satın almaya hazırlanıyor.

Temsa'yı satın alıyor
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Sabancı Holding’den yapılan yazılı açıklamada, “Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır. Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir” denildi.

Temsa’nın yeniden üretime başlanmasını hedeflendiği belirtilen açıklamada, “Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sabancı Holding bünyesindeki bulunan Temsa, 30 Mayıs 2019’da İsviçre merkezli True Value Capital Partner’s şirketine satıldı. Hisselerin tamamının 182 milyon 693 bin 243 liraya satıldığı açıklandı.

Aralık 2019’da bir süre üretime ara veren Temsa, 12 Aralık 2019’da şirket hakkında vadesi dolan kredi ve teminatları ödeyemediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. Temsa, 25 Aralık 2019 günü, borçlar nedeniyle geçici konkordato ilan ettiklerini duyurdu.

(HABER MERKEZİ)

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Anahtar Kelimeler:
TemsaSabancı HoldingSkoda Transportation
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