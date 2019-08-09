Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Kıvanç dünya teknoloji Kıvanç Tekstil
Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
“Yakıt Puanlar“ Opet'ten
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!

TEMSA’dan Sırbistan’a 30 araçlık teslimat

Bugüne kadar 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesinde yollara çıkaran TEMSA, 900'ü aşkın araç sayısıyla Sırbistan'ın en büyük tur operatörlerinden Lasta'ya 30 araçlık teslimat gerçekleştirdi.

TEMSA’dan Sırbistan’a 30 araçlık teslimat
banner17

50 yılı aşkın tecrübesiyle otobüs ve midibüs üretiminde dünyanın lider otomotiv markaları arasında yer alan TEMSA, Sırbistan’ın önde gelen tur operatörlerinden Lasta’ya 20 adet LD SB Plus, 4 adet HD12, 5 adet HD13 ve 1 adet Maraton otobüs olmak üzere 30 adetlik araç teslimatı gerçekleştirdi. 

2 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen ve TEMSA'nın geniş ürün gamını gözler önüne seren teslimat törenine Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Ticaret Müşaviri Gülçinay Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Büyükelçiliği'ni temsilen müsteşar Ayşe Uzer, Lasta Genel Müdürü Vladan Sekulic, Lasta Yönetim Kurulu Başkanı Sasa Milisevic ve TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp katıldı. 

Törende konuşan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, "Bölgenin ticari kapasitesinin barındırdığı fırsatlara inanarak; odağımıza aldığımız ve bir buçuk yılı aşkın süredir çalışmalara devam ettiğimiz bu projeye 30 araçlık teslimat ile start vermiş bulunmaktayız. Lasta ile Sırbistan’da attığımız bu adım, yakın gelecekte tamamlamayı hedeflediğimiz bölgenin önde gelen diğer büyük operatörlerini kapsayan bir dizi projenin sadece bir başlangıcı. Her biri yarım yüz yılı aşkın geçmişe sahip iki köklü marka olan TEMSA ve Lasta'nın sergilediği bu iş birliğinin Batı Balkanlar'da birçok büyük operatör için örnek olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TemsaSirbistanLastaTEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan KoralpLasta Genel Müdürü Vladan SekulicTürkiye Cumhuriyeti Sırbistan Ticaret Müşaviri Gülçinay MumcuLasta Yönetim Kurulu Başkanı Sasa Milisevic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5