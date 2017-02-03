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Tendürek Geçidi tekrar ulaşıma açıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde daha önce kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tendürek Geçidi, tekrar trafiğe açıldı.Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Tendürek ilçelerini...

Tendürek Geçidi tekrar ulaşıma açıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde daha önce kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Tendürek Geçidi, tekrar trafiğe açıldı.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Tendürek ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde dün akşam saatlerinde birçok araç yolda kalmış, Somkaya rampasını çıkamayan tırlar geçidin kapanmasına yol açmıştı.

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle harekete geçen Karayolları ekipleri, Tendürek Geçidi'ni kardan temizledi.

Tuzlama çalışmalarıyla buzlanmanın da azaldığı geçit ulaşıma tekrar açıldı.

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AğrıDoğubayazıtKar Yağışı Ve TipiTendürek Geçidi Tekrar Ulaşıma Açıldı
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