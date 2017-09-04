Teniste partner bulma sorununa

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Teniste partner bulma sıkıntısı yaşayan 21 yaşındaki tenisçi, geliştirdiği mobil uygulama ile tenis meraklılarını ve sahalarını tek çatı altında topladı.

Raketi ilk kez 8 yaşında eline alan ve sonrasında kendisini geliştirip profesyonel olarak tenis oynamaya başlayan Cem Mildon, özellikle antrenmanlar için partner bulmakta problem yaşayınca "tenisçim" adlı uygulamayı geliştirdi. Uygulama sayesinde tenis meraklıları istedikleri zaman aralıklarına göre aradıkları partner ve kortları cep telefonlarından bulabilecek, kortlarda rezervasyon yaptırarak tenis meraklıları ile randevulaşabilecekler.

Mildon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Mayıs 2015'te bir tenis kortunun yanında düşünmeye başladığını ifade ederek, "Sosyal medya ve internet bu kadar sık kullanılırken neden teniste partner bulma sıkıntısı çözülemiyor diye düşündüm. Bununla ilgili uygulama yapma fikri aklıma geldi. Bir arkadaşımla birlikte bu konuda bir pazar araştırması yapmaya başladık. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz kitlelerdi, bu kitle ile 'neden bu problem devam ediyor' konusunu konuştuk. Daha sonra 'ne yapabiliriz' konusuna yoğunlaştık. Uygulama aşama aşama ilerledi. Başta sadece partner bulmak için yapılmıştı, sonra hocaları hem kulüpleri hem de kortları uygulamaya dahil ettik. Bu şekilde uygulama farklı bir boyuta taşındı." dedi.

Uygulamanın ilk olarak Android uyumlu cep telefonları için piyasaya sürüleceğini aktaran Mildon, kullanıcıların hareketlerine göre bazı özellikleri çıkarıp ya da ekleyerek diğer işletim sistemlerine uyarlayacaklarını belirtti.

Mildon, uygulamayla ilgili yazılımından logosuna kadar pazar araştırması yaptıklarını ve halihazırda 15 kişilik bir ekibin uygulamanın geliştirilmesi için çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Dünyada teniste partner bulmayı sağlayan birkaç uygulama olduğunu ancak kendilerinin kullanıcılar ne istiyorsa onu uygulamaya dahil ettiklerini anlatan Mildon, uygulamayı test eden kullanıcıların olumlu görüşler bildirdiğini söyledi.

Mildon, "Türkiye'de tenis hakkında konuşan çok fazla insan var, belki milyonlara varan insan var. Ama tenis öyle algı yaratmış ki insanlar tenise başlamıyor, başlasa bile devam ettirmiyorlar. Mahallede 'çıkıp futbol oynayayım' diyebiliyorsunuz ama tenis öyle bir spor değil. Tenis için kort lazım, raket lazım, raketi tutabilmek için iki ay çalışmanız lazım. Aslında çok fazla ilgi gösterilen ve elit bir algısı bulunan kaliteli bir spor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 3-4 bin kort bulunduğunu ve bunların da farklı alanlara dağıldığını dile getiren Mildon, kort sayısının 80 milyon nüfusa sahip bir ülke için az olduğunu kaydetti.

Mildon, şöyle devam etti:

"Amerika'daki tenis kortu sayısı 300-350 bin adet ve 6-7 milyar dolarlık bir sektör. Burada mobil uygulamaları katmıyorum işin içine. Sadece tenis ekipmanı alarak tenis oynayan kişilerin sektörü 6-7 milyar dolarlık bir sektör. İngiltere'de 2-3 milyar dolarlık bir sektör var. Bu sektörlere biz bir değer önerisiyle gitmek istiyoruz. Önce Türkiye'de başlamayı planlıyoruz. Burada çok önemli firmalar ile iş birliği içerisinde olacağız. Tenise değer veren şirketlerle iletişim halindeyiz."

Uygulamanın ilk versiyonunun 1,5 ay sonra piyasaya çıkacağına dikkati çeken Mildon, en az 6 versiyonun daha hazır olduğunu, versiyonları periyodik aralıklarla piyasaya süreceklerini belirtti.

Dünya piyasasına açılmak için yatırım ağlarının önemine vurgu yapan Mildon, sözlerine şöyle tamamladı:

"Burada olan bazı yatırım ağlarının San Francisco'da, Londra'da ofisleri var. Biz oralara da yükselmek istiyoruz, bu anlamda iyi çıkışlarla değer yaratmak istiyoruz. Belki arama motorlarından zor bulabileceğiniz bilgileri bizim uygulamamızda bulabileceksiniz. Bunun için çok büyük bir operasyon yürütüyoruz. Uygulama sanal marketlerde ilk yerini aldığında ilk olarak 50'ye yakın ili barındıracak, devamında da bütün illere yayılacak. Hatta kort olmayan, kulüp olmayan illere bunun sağlanabilmesini de amaçlıyoruz. Oynanabilirliği kolaylaştırdıktan sonra burada bir pazar yaratmak istiyoruz."