"Tereddüt etmez Feto'nun kafasına sıkardım"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin, 72'si tutuklu 239 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan tutuksuz sanık Selçuk B. olay tarihinde uzman çavuş olarak görev yaptığını, darbe girişiminin yaşandığı gün Kara Harp Okulu 4 No'lu nizamiyede nöbetçi olduğunu anlattı.

Selçuk B, akşam saatlerinde bomba ve uçak seslerini duyunca harekat merkezini aradığını ancak cevap alamadığını, saat 21.30 sonrasında resmi üniformalı ve kamuflajlı kişilerle birlikte 10-15 civarında Kara Harp Okulu kursiyerinin nizamiyeye geldiğini iddia etti.

Rütbeli personel ile yanlarında gelen şahısların sabaha kadar nöbet tuttuklarını, kendisini ve yanında bulunan iki askeri dışladıklarını öne süren Selçuk B, "Sorularıma cevap vermiyorlardı. Neden geldiklerini sorduğumda başlarındaki komutan 'Benimle muhatap olma, bana soru sorma, git başımdan, ben de ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.' dedi. Hareket Merkezini ve ani müdahale mangasını aradım ancak kimseye ulaşamadım." dedi.

Selçuk B, bu şartlar altında sabaha kadar nizamiyede bulunduğunu, araç giriş ve çıkışının olmadığını, saat 09.00 sıralarında da nöbetini bitirip evine gittiğini ileri sürdü.

Çapraz sorgu sırasında avukat Abdi Yaşar'ın "Senin için hayatında en önemli üç şey nedir?" sorusuna sanık Selçuk B. "Birincisi vatanım, milletim ve bayrağım, ikincisi anne-babam, üçüncüsü ise nişanlımdı. Ancak nişanlım benim vatan haini darbeci olduğumu düşünerek benden ayrıldı." cevabını verdi.

Bunun üzerine avukat Yaşar," Peki şu an senin bu davada yargılandığın terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen karşında olsa tavrın ne olurdu?" sorusuna ise Selçuk B. "Sonu ne olursa olsun hiç tereddüt etmez Feto'nun kafasına sıkardım." karşılığını verdi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.