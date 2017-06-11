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Terk edilen kamyonette silah ve mühimmat bulundu

- Van'da güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün terk ettiği kamyonette çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terk edilen kamyonette silah ve mühimmat bulundu

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün terk ettiği kamyonette çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Güzelsu-Başkale yolu Murataldı Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir kamyonetin güvenlik güçlerinin "dur" ikazına uymayarak kaçtığı bildirildi.

Yapılan takip sonucu kamyonetin Taşdöndüren Mahallesi yolunda terk edilmiş halde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçta yapılan aramada, Van bölgesindeki terörist gruplara aktarılacağı değerlendirilen 25 AK-47 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 40 şarjör, 197 el bombası, 5 RPG-7 roketatar, 50 anti tank roket atar mühimmatı, 50 roketatar sevk fişeği, 2 bixi makinalı tüfek, 10 keskin nişancı dürbünü, 100 mekanik fünye, 100 metre saniyeli fitil, 36 paket plastik patlayıcı ve çok miktarda bakım malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.

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