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Terma City Ramazan Bayramı'nı "dolu" geçirecek

- Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül: - "Son 10 gün kala yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedeflemekteyiz"

Terma City Ramazan Bayramı'nı
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YALOVA (AA) - Karaderili Şirketler Grubu tarafından 180 milyon dolarlık yatırımla Yalova'da hayata geçirilen ve alanında Marmara'nın en büyüğü olan Yalova Terma City, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde konuklarını ağırlayacak.

Termal ilçesindeki Terma City'de basın mensupları için düzenlenen iftar programında gazetecilere açıklamada bulunan İşletme Müdürü Mustafa Hügül, Karaderili Şirketler Grubu'nun 180 milyon dolarlık yatırımı Terma City'nin bölgenin en büyük oteli konumunda olduğunu söyledi.

10 farklı oda tipinin işletmede mevcut olduğunu kaydeden Hügül, "Toplam 2 bin 250 kişi kapasiteli olan otelimiz, 800 oda sayısına ulaşmaktadır. Özellikle Ortadoğu pazarının getirmiş olduğu yoğun taleplerden memnuniyet duymaktayız." diye konuştu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerin rezervasyonlarının yüzde 90'lık bir doluluk oranına ulaştığını aktaran Hügül, "Son 10 gün kala da yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

İftar programına Karaderili Şirketler Grubu üst yöneticisi Tevfik Talas da iştirak etti.

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Terma CityYalova
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