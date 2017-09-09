Termal kameralı kedi kurtarma operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, akşam saatlerinde bir evin yağmur oluğunda mahsur kalan kediyi, termal kamera ile yerini tespit ederek kurtardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çankaya Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evin yağmur oluğunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri harekete geçti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine akşam saatlerinde adrese sevk edilen ekipler, kedi sesinin geldiği yağmur oluğunda termal kamera ile inceleme yaptı.

Mahsur kalan kedinin yerinin tespit edilmesinin ardından ekipler, yağmur oluğunun içerisinde sıkışan kediyi kurtardı.

Kedi, vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.







