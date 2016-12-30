Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu

- Yılda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Afyonkarahisar'da, yeni yıl öncesi termal otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Başaran: - "Özellikle kışın yoğun iş ortamından dolayı stresli bir hayatın yaşandığı İstanbul, Ankara ve Antalya'dan çok yoğun talep var. Şu anda termal otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı"

Termal otellerde yılbaşı yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Yılda ağırladığı 4 milyon turistle "termalin başkenti" olarak nitelendirilen Afyonkarahisar'da, yeni yıl öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ATTİD) Başkanı Mustafa Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıldan dolayı kaplıcalara yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bu ilginin tüm işletmecileri memnun ettiğini dile getiren Başaran, "Afyonkarahisar, kaplıca turizminde 'termal turizmin başkenti' adına yakışan bir ilgiyle karşı karşıya." dedi.

Son yıllarda il genelinde gerçekleştirilen yatırımlarla 20 bin yatak kapasitesine ulaştıklarına dikkati çeken Başaran, şöyle konuştu:

"Özellikle kışın yoğun iş ortamından dolayı stresli bir hayatın yaşandığı İstanbul, Ankara ve Antalya'dan çok yoğun talep var. Şu anda termal otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Çok farklı otel ve program seçeneklerimiz var. Her gelir grubuna hitap edebiliyoruz. Afyonkarahisar'ın en büyük özelliği bu. Türkiye'nin en büyük lüks termallerinden, en ekonomik termal tesislerine hepsini bir arada barındırıyor. Yeni yıl gecesi ünlü sanatçılardan tutun da çeşitli programlar hazırlayan termal otellerimiz var."

Suyun sıcaklığından ziyade mineral açısından vücudun özellikle kış aylarında kaplıcaya ihtiyacı olduğunu aktaran Başaran, "Grip, zatürre gibi hastalıklar soğuklardan dolayı artıyor. Vücut yorgun düşünce mikroplara karşı direnci fazla olmuyor. Kaplıca tedavisinde 2-3 haftalık kürlerle vücut direnci artıyor." diye konuştu.

Kentteki bir termal otelin genel müdürü Ümit Uysal da yaklaşan yılbaşı öncesi talepten ve doluluk oranından çok memnun olduklarını dile getirdi.

Bu yıl kışın erken geldiğini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Kar erken yağmaya başladı. Dolayısıyla bu talebi artırdı. Bildiğiniz gibi termal tesisler hem dinlenme hem tatil hem de eğlenceyi bir arada bulunduran tesisler. Bu anlamda özellikle kış dönemlerinde ilgi artıyor. Bazı misafirlerimiz tatili fizik tedaviyle de birleştiriyor. Sağlığı ön plana alırken, eğlence ve dinlenmeyi de birlikte sunmuş oluyoruz. Bu sene yılbaşı hafta sonuna denk geldi. Bu da doluluk oranımızı artırdı."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Termal OtelYeni Yıl
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.