Termal tesisler de doldu

KÜTAHYA/YALOVA (AA) - MUHARREM CİN/YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden olan Kütahya ve Yalova'daki tesislerde doluluk oranları yaklaşan bayram dolayısıyla yüzde 100'lere kadar ulaştı.

Asırlardır şifa dağıtan kaplıcalarıyla ünlü Simav, Emet, Gediz ve Tavşanlı ile Kütahya kent merkezindeki termal tesislerde, yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya merkez ve ilçelerinde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren tesislere, yaklaşan bayram dolayısıyla ilginin arttığını söyledi.

Zengin minerallerden dolayı kentteki termal ve şifalı suların artık yaz aylarında da tercih edildiğini belirten Saraçoğlu, "Kütahya'nın büyük bölümü termal kaynaklara sahip. Kent merkezinde Yoncalı ve Ilıca termal turizm merkezleri var. Özellikle Yoncalı'da belediye olarak termal kent projesi yürütüyoruz. Ramazan Bayramı'ndan beri il genelindeki termal tesislere yoğun ilgi var. İki aydır oteller tamamen dolu. Gelen taleplere cevap veremez hale geldik." dedi.

- "Kütahya'da 5 yıldızlı 4 yeni otel yapılacak"

Saraçoğlu, otel yatırımı yapacaklar için 3 yıl önce 12 kilometre mesafeden 50 derecelik şifalı termal suyun kent merkezine getirildiğini söyledi.

5 yıldızlı otel yapmak isteyen 4 yatırımcıya ruhsat verildiğini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Termal otellerde yatak kapasitemiz düşük olması nedeniyle talebe cevap veremiyoruz. Bize 5 yıldızlı otel yapımı için başvuran 4 yatırımcıya en az 200 yataklı otel yapılması şartıyla ruhsat verdik. İnşallah oteller tamamlandıktan sonra yaklaşık bin yatak kapasitesini daha ilimize kazandırmış olacağız. Termal tesislerin kentin daha da kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

- Son 10 yılın rekorunu kırdık

Karaderili Şirketler Grubu tarafından işletilen 250 yatak kapasiteli Emet Termal Otel'in Müdürü Ramazan Sezer de özellikle yaz aylarında çoğunlukla deniz ve sahillerin tercih edildiğini ancak son dönemlerde termale gelenlerin sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla otelin yüzde 100 dolu olduğunu aktaran Sezer, "Geçen yıl ortalama yüzde 85'lik doluluk oranı yaşanmıştı. Bu yıl yüzde 100 doluluk oranını yakalayarak son 10 yılın rekorunu kırdık. Termal oteller genellikle kış aylarında yoğun oluyordu. Ancak son dönemlerde termal oteller artık yaz aylarında daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bayram tatilinde ise zirve yaptı." diye konuştu.

Yoncalı’da Apart Otel işletmeciliği yapan ve Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Termal Turizmi Geliştirme Çalışma Grubu Başkanı Cafer Küçük ise son yıllarda yaz aylarında, bayram tatillerinde termal turizm merkezlerinin sıkça tercih edilir duruma geldiğini vurguladı.

Simav, Gediz ve Tavşanlı ilçelerindeki tesislerde de dolululuk oranının yüzde 100'e ulaştığı belirtildi.

- Yalova'daki tesisler

Yalova'nın adı termal turizmle özdeşleşen ilçesi Termal'de Kurban Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Yaklaşık bin 834 yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede 26 tesisin 20'si otel konseptinde, geri kalanı ise pansiyon olarak hizmet veriyor.

Yaklaşan bayram öncesi ilçedeki doğal güzellikleri görmek ve kaplıca suyundan faydalanmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi dolayısıyla ilçedeki konaklama tesislerinde doluluk oranları yüzde 100'lere kadar ulaştı.

Yalova Termal Kaplıca Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, tesislere Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun talep geldiğini söyledi.

Tesislerdeki doluluk oranının iyi olduğunu belirten Gürbüzoğlu, "Kapıdan da girişlerimiz var. Misafirlerimiz daha çok Ortadoğu üzerinden geliyorlar sıcak sevenler olarak. Arap turistlerimiz var. Yerli turistlerimiz yine geliyor." dedi.

Kaplıca suyunun, içerdiği minerallerle şifa kaynağı olduğuna vurgu yapan Gürbüzoğlu, "Yaz kış yılın her dönemi ilgi görür hale geldi. Bayram tatiline yönelik ise ciddi yoğunluk oluştu. Yalova, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa gibi şehirlere yakınlığıyla çok cazip." ifadesini kullandı.



